"Шахеди" навчилися спілкуватися між собою? На що тепер здатні російські дрони

РФ нарощує виробництво дронів та вдосконалює технології

Деякі "Шахеди" вже здатні змінювати ціль, адже їх одразу можна запрограмувати на декілька цілей. Безпілотні технології в умовах війни Росії проти України швидко розвиваються, сучасні дрони стали технологічно складнішими — РФ працює над можливістю передавати інформацію з одного безпілотника на інші.

Що треба знати:

Росія намагається зробити свої дрони все більш смертоносними

Вони вже можуть змінювати ціль та літати у дуже поганих погодних умовах

У тих "шахедах", які зараз використовує РФ від первісних залишився лише зовнішній вигляд

Про це "Телеграфу" розповів заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ та авіаційного експерта Анатолій Храпчинський:

Крім здатності дронів змінювати ціль, росіяни хочуть вибудувати мережу, яка дозволить "шахедам" обмінюватися між собою інформацією. Умовно фахівець назвав це "Wi-Fi-мости".

Росіяни постійно модифікують безпілотники, якими б'ють по Україні. Храпчинський наголосив, що нинішні модифікації дронів істотно відрізняються від тих, які Росія застосовувала раніше.

Той "Шахед", який був перший, і той, який зараз — це два різних борти. Зовнішній вигляд тільки залишився. Вони зараз можуть літати в поганих метеоумовах, під час наліпання снігу, тому що сервоприводи, які керують рулями, захищені. Тобто вони можуть літати вже в поганих метеоумовах, — пояснив фахівець

