"Шахеды" научились общаться между собой? На что теперь способны российские дроны

РФ наращивает производство дронов и совершенствует технологии

Некоторые "Шахеды" уже способны изменять цель, ведь их можно сразу запрограммировать на несколько целей. Беспилотные технологии в условиях войны России против Украины быстро развиваются, современные дроны стали более технологически сложными — РФ работает над возможностью передавать информацию с одного беспилотника на другие.

Что нужно знать:

Россия пытается сделать свои дроны все более смертоносными

Они могут изменять цель и летать в очень плохих погодных условиях

В тех "шахедах", которые сейчас использует РФ от первоначальных, остался только внешний вид.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель генерального директора компании по производству РЭБ и авиационного эксперта Анатолий Храпчинский: Шахеды стали летать на уровне многоэтажек: появилось объяснение снижению высоты

Помимо способности дронов изменять цель, россияне хотят выстроить сеть, которая позволит "шахедам" обмениваться между собой информацией. Условно специалист назвал это "Wi-Fi-мосты".

Россияне постоянно модифицируют беспилотники, которыми бьют по Украине. Храпчинский подчеркнул, что нынешние модификации дронов существенно отличаются от тех, которые Россия применяла раньше.

Тот "Шахед", который был первым, и тот, который сейчас — это два разных борта. Внешний вид только остался. Они сейчас могут летать в плохих метеоусловиях, во время налипания снега, потому что управляющие рулями сервоприводы защищены. То есть они могут летать уже в плохих метеоусловиях, – объяснил специалист

Как рассказывал "Телеграф", Россия хочет выпускать "Шахеды" уже десятками тысяч. Есть ли у Украины противодействие.