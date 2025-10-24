"Шахеды" научились общаться между собой? На что теперь способны российские дроны
РФ наращивает производство дронов и совершенствует технологии
Некоторые "Шахеды" уже способны изменять цель, ведь их можно сразу запрограммировать на несколько целей. Беспилотные технологии в условиях войны России против Украины быстро развиваются, современные дроны стали более технологически сложными — РФ работает над возможностью передавать информацию с одного беспилотника на другие.
Что нужно знать:
- Россия пытается сделать свои дроны все более смертоносными
- Они могут изменять цель и летать в очень плохих погодных условиях
- В тех "шахедах", которые сейчас использует РФ от первоначальных, остался только внешний вид.
Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель генерального директора компании по производству РЭБ и авиационного эксперта Анатолий Храпчинский: Шахеды стали летать на уровне многоэтажек: появилось объяснение снижению высоты
Помимо способности дронов изменять цель, россияне хотят выстроить сеть, которая позволит "шахедам" обмениваться между собой информацией. Условно специалист назвал это "Wi-Fi-мосты".
Россияне постоянно модифицируют беспилотники, которыми бьют по Украине. Храпчинский подчеркнул, что нынешние модификации дронов существенно отличаются от тех, которые Россия применяла раньше.
Тот "Шахед", который был первым, и тот, который сейчас — это два разных борта. Внешний вид только остался. Они сейчас могут летать в плохих метеоусловиях, во время налипания снега, потому что управляющие рулями сервоприводы защищены. То есть они могут летать уже в плохих метеоусловиях, – объяснил специалист
Как рассказывал "Телеграф", Россия хочет выпускать "Шахеды" уже десятками тысяч. Есть ли у Украины противодействие.