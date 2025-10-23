Чи будуть графіки та які регіони в зоні ризику: що кажуть в Раді

Ситуація в енергосистемі далека від стабільної, а від цього залежить дуже багато

Спрогнозувати стан енергосистеми взимку неможливо, оскільки є багато факторів. Але вже зараз зрозуміло, що ця зима буде значно складнішою за попередню, оскільки ситуація в енергосистемі залишає бажати кращого.

Що треба знати:

Ситуація енергосистемі все ще контрольована, але її навряд чи можна назвати стабільною

Найскладніша ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах

Потрібно бути готовим до усіх можливих сценаріїв

Як пояснила народний депутат, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб в бліц-інтерв’ю "Телеграфу", робити будь-які прогнози зараз важко.

"Спрогнозувати стан енергосистеми, особливо на зиму, наразі неможливо. Утім уже зараз очевидно, що ця зима може виявитися значно складнішою за попередню. Ситуація в енергосистемі залишається контрольованою, але стабільною її назвати важко", — пояснила вона.

За словами Гриб, ситуація з опаленням у Києві, та й взагалі у всій країні залежить від того, наскільки стабільною буде енергосистема. В зоні ризику — перш за все прифронтові та прикордонні з РФ регіони.

"Найбільш складна ситуація – у прифронтових та прикордонних областях. У зоні найвищого ризику перебувають Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області", — перерахувала нардеп.

Щодо графіків — то це компетенція "Укренерго", а не народних депутатів. Але тенденції демонструють, що застосовувати графіки, схоже, все ж таки будуть.

"Натомість маю надію, що енергетикам вдасться у найкоротші терміни відновити стабільне електропостачання. Водночас підкреслю – готовими варто бути до всіх можливих сценаріїв, адже під ударом опинилися всі сфери енергетики", — резюмувала Гриб.

