"То частина страви". На прилавку в супермаркеті Дніпра побачили "вусатий делікатес" (відео)

Українці вже жартують про "живий протеїн"

У Дніпрі люди побачили незвичного "відвідувача" у продуктовому магазині. Адже у відділі з китайською їжею повзав тарган.

Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Зазначається, що інцидент стався у торгівельному центрі "Мост-Сіті".

За словами автора відео, таргана побачили у продуктовому супермаркеті "Варус". На кадрах добре видно, як великий рудий тарган лежить на прилавку з їжею. Комаха розміщена зверху скла, але її наявність може свідчити про ширшу проблему. Адже зазвичай таргани можуть утворювати чималі колонії досить швидко. Окрім того, їх наявність серйозне порушення санітарних норм.

У коментарях користувачі писали, що таких тарганів досить багато по усьому торгівельному центру. Хтось навіть казав, що бачив комах у відділах з одягом та взуттям. Були серед коментарів і жарти про те, що тарган — просто свіжий протеїн. А також писали, що "комаха ожила" і вислизнула з упаковки. Тут відсилка до азійської кухні, де іноді вживають у їжу різних комах.

Нагадаємо, нещодавно у касі самообслуговування в "Епіцентрі" побачили мишу. Українці жартома прозвали її працівницею року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі сміються з чергового пухнастого "касира" в "Аврорі". Кота на касі днями помітили у Кременчуці Полтавської області.