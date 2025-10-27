Онучка останнього гетьмана, шляхетні панянки і вчителі з Лейпцига: що приховує стара будівля Полтавської політехніки (фото)

Колись тут вчили французьку й етикет. Тепер — інженерію й архітектуру.

Серед архітектурних принад Полтави окремо виділяється ансамбль Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Не всі полтавці знають, що в цій будівлі раніше працював Інститут шляхетних дівчат, один із небагатьох в Україні, чиї будівлі зберегли освітнє призначення і дотепер.

Полтавський інститут шляхетних дівчат існував із 1818 по 1917 рік і був унікальним навчальним закладом Полтавської губернії. Це був закритий інститут для дівчат із родин збіднілих дворян, духовенства та купців. Вихованки приходили сюди від шести до вісімнадцяти років, а повний курс тривав сім років. У закладі давали справді високий рівень освіти — викладання забезпечували педагоги з Лейпцизького університету.

Дівчатка, які приходили туди, мали на виході бути вчительками, відповідати за економію, бо вони вивчали і мови, і історію, літературу. Обов’язкові мови: французька, німецька, латина. Обов’язкова арифметика, географія, історія світова. Зустрічаємо інформацію про вивчення давньої історії, особливо акцент на історії Риму тощо. А потім ще окремо музика, мистецтво, обов’язково рукоділля, танці. Умовно у світському колі ця панянка могла підтримати будь-яку розмову. Знову ж таки всі правила етикету, представлення, сервірування Анна Шендрик, гідесса

Полтавський інститут шляхетних дівчат

Будівля має ще більш давню історію з освітою

На початку XIX століття Парасковія Яківна Кочубей, дружина дійсного статського радника Семена Кочубея, на власні кошти заснувала в Полтаві пансіон для дванадцяти "благородних дівиць бідного стану". Заклад проіснував до 1816 року. Того ж року, після призначення князя Миколи Рєпніна-Волконського Малоросійським генерал-губернатором, його дружина — княгиня Варвара Рєпніна — продовжила цю ініціативу, відкривши пансіон для дванадцяти дівчат, які не мали змоги здобути освіту. Саме вона виступила з ідеєю створення державного навчального закладу для дівчат. Для його розміщення меценат Семен Кочубей передав свій маєток із садом, лісом, сіножатями та городами — загалом понад 83 десятини землі.

Краєвид з альтанки біля Полтавського інституту шляхетних дівчат (гравюра Стадлера)

Важливо, що княгиня Варвара Рєпніна була також онукою останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Серед викладачів були українські письменники, історики та музиканти, зокрема Петро Гулак-Артемовський, Венцеслав Єдлічка, Алоїз Єдлічка та Петро Щуровський. Сюди приїжджали Панас Мирний та Тарас Шевченко.

Будівля Інституту — перлина архітектури

Загальний вигляд комплексу Інституту шляхетних дівчат. Світлина Й. Хмелевського. Початок XX ст.

Архітектурний комплекс інституту, нині частина Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", був зведений у першій половині XIX століття в класичному стилі і є пам’яткою архітектури національного значення.

Коридор 2-го поверху головного корпусу

План споруди розробив архітектор Олександр Штауберт, будівництвом керував Людовик Шарлемань. Споруда складалася з центрального триповерхового корпусу та двох бокових двоповерхових флігелів, які пізніше об’єднали в єдиний комплекс із довжиною понад 130 метрів. В'їзд у двір прикрашений двома башточками-пропілеями з колонами — вони є дотепер.

Вхід до Інституту шляхетних дівчат в Полтаві

Вхід до Полтавської політехніки

Після приходу СРСР, на місці Інституту був землевпорядний технікум, благодійна організація "Порятунку дітей". У часи Другої світової будівлю зруйнували. Після відбудови до неї переїхала політехніка.

