Внучка последнего гетмана, благородные барышни и учителя из Лейпцига: что скрывает старое здание Полтавской политехники (фото)

Галина Михайлова
Главное здание Полтавской политехники Новость обновлена 27 октября 2025, 14:15
Главное здание Полтавской политехники

Когда-то здесь учили французский и этикет. Теперь инженерию и архитектуру.

Среди архитектурных достопримечательностей Полтавы отдельно выделяется ансамбль Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Не все полтавчане знают, что в этом здании раньше работал Институт благородных девиц, один из немногих в Украине, чьи здания сохранили образовательное назначение до сих пор.

Полтавский институт благородных девиц существовал с 1818 по 1917 год и был уникальным учебным заведением Полтавской губернии. Это был закрытый институт для девушек из семей обедневших дворян, духовенства и купцов. Воспитанницы приходили сюда от шести до восемнадцати лет, а полный курс длился семь лет. В заведении давали действительно высокий уровень образования – преподавание обеспечивали педагоги из Лейпцигского университета.

Приходившие туда девочки должны были на выходе быть учительницами, отвечать за экономию, потому что они изучали и языки, и историю, литературу. Обязательные языки: французский, немецкий, латынь. Обязательная арифметика, география, мировая история. Встречаем информацию об изучении древней истории, особенно акцент на истории Рима и т.д. А потом еще отдельно музыка, искусство, обязательно рукоделие, танцы. Условно в светском кругу эта барышня могла поддержать любой разговор. Опять же все правила этикета, представления, сервировки

Анна Шендрик, гидесса

Полтавский институт благородных девиц
Здание имеет еще более древнюю историю с образованием

В начале XIX века Прасковья Яковлевна Кочубей, жена действительного статского советника Семена Кочубея, на собственные средства основала в Полтаве пансион для двенадцати "благородных девиц бедного сословия". Заведение просуществовало до 1816 года. В том же году, после назначения князя Николая Репнина-Волконского Малороссийским генерал-губернатором, его жена — княгиня Варвара Репнина — продолжила эту инициативу, открыв пансион для двенадцати девушек, которые не смогли получить образование. Именно она выступила с идеей создания государственного учебного заведения для девушек. Для его размещения меценат Семен Кочубей передал свое имение с садом, лесом, сенокосы и огороды — в общей сложности более 83 десятины земли.

Пейзаж с беседки возле Полтавского института благородных девушек (гравюра Стадлера)
Пейзаж с беседки возле Полтавского института благородных девушек (гравюра Стадлера)

Важно, что княгиня Варвара Репнина была также внучкой последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского. Среди преподавателей были украинские писатели, историки и музыканты, в частности, Петр Гулак-Артемовский, Венцеслав Едличко, Алоиз Едличко и Петр Щуровский. Сюда приезжали Афанасий Мирный и Тарас Шевченко.

Здание Института — жемчужина архитектуры

Общий вид комплекса Института благородных девиц. Фотография Й. Хмелевского. Начало XX ст.
Общий вид комплекса Института благородных девиц. Фотография Й. Хмелевского. Начало XX ст.

Архитектурный комплекс института, ныне часть Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", был построен в первой половине XIX века в классическом стиле и является памятником архитектуры национального значения.

Коридор 2-го этажа главного корпуса Полтавского института благородных девиц
Коридор 2-го этажа главного корпуса

План постройки разработал архитектор Александр Штауберт, строительством руководил Людовик Шарлемань. Сооружение состояло из центрального трехэтажного корпуса и двух боковых двухэтажных флигелей, которые позже объединили в единый комплекс с длиной более 130 метров. Въезд во двор украшен двумя башенками-пропилеями с колоннами — они до сих пор.

Вход в Институт благородных девушек в Полтаве
Вход в Полтавскую политехнику
После прихода СССР, на месте Института был землеустроительный техникум, благотворительная организация "Спасения детей". Во времена Второй мировой здание было разрушено. После восстановления в нее переехала политехника.

