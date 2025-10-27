Внучка последнего гетмана, благородные барышни и учителя из Лейпцига: что скрывает старое здание Полтавской политехники (фото)

Когда-то здесь учили французский и этикет. Теперь инженерию и архитектуру.

Среди архитектурных достопримечательностей Полтавы отдельно выделяется ансамбль Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Не все полтавчане знают, что в этом здании раньше работал Институт благородных девиц, один из немногих в Украине, чьи здания сохранили образовательное назначение до сих пор.

Полтавский институт благородных девиц существовал с 1818 по 1917 год и был уникальным учебным заведением Полтавской губернии. Это был закрытый институт для девушек из семей обедневших дворян, духовенства и купцов. Воспитанницы приходили сюда от шести до восемнадцати лет, а полный курс длился семь лет. В заведении давали действительно высокий уровень образования – преподавание обеспечивали педагоги из Лейпцигского университета.

Приходившие туда девочки должны были на выходе быть учительницами, отвечать за экономию, потому что они изучали и языки, и историю, литературу. Обязательные языки: французский, немецкий, латынь. Обязательная арифметика, география, мировая история. Встречаем информацию об изучении древней истории, особенно акцент на истории Рима и т.д. А потом еще отдельно музыка, искусство, обязательно рукоделие, танцы. Условно в светском кругу эта барышня могла поддержать любой разговор. Опять же все правила этикета, представления, сервировки Анна Шендрик, гидесса

Полтавский институт благородных девиц

Здание имеет еще более древнюю историю с образованием

В начале XIX века Прасковья Яковлевна Кочубей, жена действительного статского советника Семена Кочубея, на собственные средства основала в Полтаве пансион для двенадцати "благородных девиц бедного сословия". Заведение просуществовало до 1816 года. В том же году, после назначения князя Николая Репнина-Волконского Малороссийским генерал-губернатором, его жена — княгиня Варвара Репнина — продолжила эту инициативу, открыв пансион для двенадцати девушек, которые не смогли получить образование. Именно она выступила с идеей создания государственного учебного заведения для девушек. Для его размещения меценат Семен Кочубей передал свое имение с садом, лесом, сенокосы и огороды — в общей сложности более 83 десятины земли.

Пейзаж с беседки возле Полтавского института благородных девушек (гравюра Стадлера)

Важно, что княгиня Варвара Репнина была также внучкой последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского. Среди преподавателей были украинские писатели, историки и музыканты, в частности, Петр Гулак-Артемовский, Венцеслав Едличко, Алоиз Едличко и Петр Щуровский. Сюда приезжали Афанасий Мирный и Тарас Шевченко.

Здание Института — жемчужина архитектуры

Общий вид комплекса Института благородных девиц. Фотография Й. Хмелевского. Начало XX ст.

Архитектурный комплекс института, ныне часть Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", был построен в первой половине XIX века в классическом стиле и является памятником архитектуры национального значения.

Коридор 2-го этажа главного корпуса

План постройки разработал архитектор Александр Штауберт, строительством руководил Людовик Шарлемань. Сооружение состояло из центрального трехэтажного корпуса и двух боковых двухэтажных флигелей, которые позже объединили в единый комплекс с длиной более 130 метров. Въезд во двор украшен двумя башенками-пропилеями с колоннами — они до сих пор.

Вход в Институт благородных девушек в Полтаве

Вход в Полтавскую политехнику

После прихода СССР, на месте Института был землеустроительный техникум, благотворительная организация "Спасения детей". Во времена Второй мировой здание было разрушено. После восстановления в нее переехала политехника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит один из самых красивых университетов Украины. Он находится в Черновцах и имеет не только пеструю крышу, но и историю.