"Вона працює!" Юлію Тимошенко знайшли у несподіваному місці (смішне фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Користувачі мережі, дивлячись на фото, згадали легендарний слоган "вона працює"
Ім’я лідера партії "Батьківщина" Тимошенко Юлії Володимирівни засвітилося у досить незвичайному місці — у супермаркеті АТБ. У куточку споживача помітили табличку з аналогічним ім’ям та підписом "керуючий магазином".
Що потрібно знати:
- В АТБ покупці помітили табличку, де вказано ім’я Тимошенко Юлія Володимирівна
- У мережі обговорюють курйозну ситуацію
- Під постом користувачі мережі залишили кумедні коментарі
Відповідну фотографію опублікували у соціальній мережі Х (колишній Twitter). Автор посту залишив такий підпис:
"Ого. Не знав, що вона працює у сумському АТБ".
При цьому у коментарях під постом згадали фразу "вона працює". Слід зазначити, що це слоган Тимошенко з її "золотих часів".
У далекому 2009 році вулиці Києва замайоріли білими розтяжками та біг-бордами з дивними слоганами: "вони — блокують, вона — працює", "вони — балакають, вона — працює".
Коротко про Юлію Тимошенко
- Юлія Григян (дівоче прізвище) народилася у Дніпрі у 1960 році.
- Навчалася у кількох школах — спочатку навчалася у 37-й міській школі, а закінчила 75-ту.
- За освітою — інженер-економіст, згодом отримала вчений ступінь кандидата економічних наук.
- Наприкінці 80-х розпочала підприємницьку діяльність, а з 1991 року її бізнес перейшов у сферу енергетики — вона очолила корпорацію "Український бензин", а потім "Єдині енергетичні системи України".
- 1997 року вперше пройшла до парламенту, а 1999-го створила партію "Батьківщина", якою керує досі.
- З 1999 року – віце-прем’єр з питань енергетики, а після Помаранчевої революції двічі очолювала Кабінет Міністрів – у 2005 та 2007-2010 роках.
- 2001 року Тимошенко звинуватили в контрабанді російського газу, через що вона перебувала в СІЗО.
- Народний депутат України (1997-2000, 2002-2005, 2006-2007, 2007, 2014-2019, з 2019-го).
- 24 січня 2005 року призначено в. о. прем’єр-міністра України.
- З грудня 2007 до березня 2010 – прем’єр-міністр України.
- 2010 року балотувалася у президенти України від ВО "Батьківщина", вийшла у другий тур.
- 2014 року балотувалася на посаду президента України від ВО "Батьківщина".
- Наразі є лідером партії "Батьківщина".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "ляльку Тимошенко" знайшли у магазині. У мережі опублікували відповідне курйозне відео.