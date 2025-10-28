"Вона працює!" Юлію Тимошенко знайшли у несподіваному місці (смішне фото)

Користувачі мережі, дивлячись на фото, згадали легендарний слоган "вона працює"

Ім’я лідера партії "Батьківщина" Тимошенко Юлії Володимирівни засвітилося у досить незвичайному місці — у супермаркеті АТБ. У куточку споживача помітили табличку з аналогічним ім’ям та підписом "керуючий магазином".

Що потрібно знати:

В АТБ покупці помітили табличку, де вказано ім’я Тимошенко Юлія Володимирівна

У мережі обговорюють курйозну ситуацію

Під постом користувачі мережі залишили кумедні коментарі

Відповідну фотографію опублікували у соціальній мережі Х (колишній Twitter). Автор посту залишив такий підпис:

"Ого. Не знав, що вона працює у сумському АТБ".

У мережі обговорюють табличку в АТБ

При цьому у коментарях під постом згадали фразу "вона працює". Слід зазначити, що це слоган Тимошенко з її "золотих часів".

У далекому 2009 році вулиці Києва замайоріли білими розтяжками та біг-бордами з дивними слоганами: "вони — блокують, вона — працює", "вони — балакають, вона — працює".

Коментарі з мережі

Коментарі з мережі

Коментарі з мережі

Коротко про Юлію Тимошенко

Юлія Григян (дівоче прізвище) народилася у Дніпрі у 1960 році.

Навчалася у кількох школах — спочатку навчалася у 37-й міській школі, а закінчила 75-ту.

За освітою — інженер-економіст, згодом отримала вчений ступінь кандидата економічних наук.

Наприкінці 80-х розпочала підприємницьку діяльність, а з 1991 року її бізнес перейшов у сферу енергетики — вона очолила корпорацію "Український бензин", а потім "Єдині енергетичні системи України".

1997 року вперше пройшла до парламенту, а 1999-го створила партію "Батьківщина", якою керує досі.

З 1999 року – віце-прем’єр з питань енергетики, а після Помаранчевої революції двічі очолювала Кабінет Міністрів – у 2005 та 2007-2010 роках.

Юлія Тимошенко/Фото: Facebook

2001 року Тимошенко звинуватили в контрабанді російського газу, через що вона перебувала в СІЗО.

Народний депутат України (1997-2000, 2002-2005, 2006-2007, 2007, 2014-2019, з 2019-го).

24 січня 2005 року призначено в. о. прем’єр-міністра України.

З грудня 2007 до березня 2010 – прем’єр-міністр України.

2010 року балотувалася у президенти України від ВО "Батьківщина", вийшла у другий тур.

2014 року балотувалася на посаду президента України від ВО "Батьківщина".

Наразі є лідером партії "Батьківщина".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "ляльку Тимошенко" знайшли у магазині. У мережі опублікували відповідне курйозне відео.