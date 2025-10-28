"Вона працює!" Юлию Тимошенко нашли в неожиданном месте (смешное фото)

Пользователи сети, глядя на фото, вспомнили легендарный слоган "вона працює"

Имя лидера партии "Батькивщина" Тимошенко Юлии Владимировны засветилось в довольно необычном месте — в супермаркете АТБ. В уголке потребителя заметили табличку с аналогичным именем и подписью "управляющий магазином".

Соответствующую фотографию опубликовали в социальной сети Х (бывший Twitter). Автор поста оставил следующую подпись:

"Ого. Не знал, что она работает в сумском АТБ".

В сети обсуждают табличку в АТБ

При этом, в комментариях под постом упомянули фразу "вона працює". Стоит отметить, что это слоган Тимошенко с ее "золотых времен".

В далеком 2009 году улицы Киева запестрели белыми растяжками и биг-бордами со странными слоганами: "вони — блокують, вона — працює", "вони — балакають, вона — працює".

Коротко о Юлии Тимошенко

Юлия Григян (девичья фамилия) родилась в Днепре в 1960 году.

Училась в нескольких школах — сначала училась в 37-й городской школе, а окончила 75-ю.

По образованию — инженер-экономист, впоследствии получила учёную степень кандидата экономических наук.

В конце 80-х начала предпринимательскую деятельность, а с 1991 года её бизнес перешёл в сферу энергетики — она возглавила корпорацию "Украинский бензин", а затем "Единые энергетические системы Украины".

В 1997 году впервые прошла в парламент, а в 1999-м создала партию "Батькивщина", которой руководит до сих пор.

С 1999 года — вице-премьер по вопросам энергетики, а после Оранжевой революции дважды возглавляла Кабинет Министров — в 2005 и 2007-2010 годах.

Юлия Тимошенко / Фото: Facebook

В 2001 году Тимошенко обвинили в контрабанде российского газа, из-за чего она находилась в СИЗО.

Народный депутат Украины (1997—2000, 2002—2005, 2006—2007, 2007, 2014—2019, с 2019-го).

24 января 2005 года назначена и. о. премьер-министра Украины.

С декабря 2007 по март 2010 – премьер-министр Украины.

В 2010 году баллотировалась в президенты Украины от ВО "Батькивщина", вышла во второй тур.

В 2014 году баллотировалась на должность президента Украины от ВО "Батькивщина".

В настоящее время является лидером партии "Батькивщина".

