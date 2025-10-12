Жила у радянській "хрущовці" і провела дитинство без батька: як виглядає будинок Тимошенко у Дніпрі (фото)

Тимошенко зростала у звичайній багатоповерхівці

Молодість лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко минула у рідному Дніпрі. Там вона ходила до школи та університету, а згодом почала перший бізнес. У ті часи Тимошенко була брюнеткою і часто експериментувала зі стилем.

Що треба знати:

Юлія Тимошенко росла без батька

Політикиня мешкала у радянському будинку

Тимошенко була активною у шкільні роки

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де саме жила Тимошенко у Дніпрі та що відомо про цей період її життя.

Життя Юлії Тимошенко у Дніпрі

Майбутня політикиня жила у радянській "хрущовці" на проспекті Кірова. Багатоповерхівку називали "будинком таксистів". У невеличкій квартирі Тимошенко виховувала лише мама, оскільки батько залишив родину, коли Юлії було 3 роки.

Будинок, де жила Тимошенко в дитинстві, фото Радіо Свобода

У Дніпрі Тимошенко відвідувала школу №75. В юності вона була редакторкою стінгазети та писала сценарії шкільних свят. Екскурсовод Наталія Булгаріна розповідала, що за майбутньою політикинею залицялося багато хлопців. Вони змагалися, хто проводитиме Тимошенко додому. Також вона носила найкращу у школі форму.

З нею за однією партою сидів Андрій Борисенко, так він пам’ятає, що вона любила коржики з маком і сирну запіканку зі шкільної їдальні. Вона дуже подобалась хлопцям. Хлопці навіть бились за право провести її додому або ж ставали у чергу. Наталія Булгаріна

Юлія Тимошенко в юності, фото з мережі

Після закінчення школи Тимошенко вступила на факультет автоматики-телемеханіки Дніпропетровського гірничого інституту. Незабаром вона вийшла заміж за Олександра Тимошенка та народила доньку Євгенію. Після цього Юлія перевелася на економічний факультет Дніпровського національного університету.

ДНУ імені Гончара, де вчилась Тимошенко, фото vesti.dp.ua

У 1984—1988 роках Тимошенко працювала на Дніпровському машинобудівному заводі. Там вона обіймала посаду інженера-економіста.

Машинобудівний завод у Дніпрі, фото Арсена Джоджаєва

Наприкінці 80-х Тимошенко разом з чоловіком відкрили перший бізнес — прокат відеокасет. Подейкували, що вони орендували місце у Палаці студентів. Хоча теперішній директор Вадим Стукало заперечував, що в Палаці діяв бізнес Тимошенко.

Палац студентів у Дніпрі, де міг діяти бізнес Тимошенко, фото з мережі

У 90-х Тимошенко працювала в енергетичній компанії "Український бензин", яка постачала нафтопродукти для сільського господарства Дніпропетровщини. Згодом її перейменували у промислово-фінансову корпорацію "Єдині енергетичні системи України", де Тимошенко обіймала посаду президентки.

Наприкінці 90-х Тимошенко увійшла у велику політику, ставши нардепкою. Відтоді вона продовжує працювати у цій сфері.

