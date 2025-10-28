"Фламинго" атаковало Москву? Россияне показали кадры полета ракеты (видео)

Ракета способна преодолевать расстояние до 3000 км

В сети появилось видео, на котором показан якобы пролет украинской ракеты "Фламинго" над Россией. Ее вроде бы заметили во время атаки на Москву в ночь на 27 октября.

Что нужно знать:

Ракета "Фламинго" — крылатая ракета большой дальности

Первые данные о ней появились летом 2025 года

Украина не подтверждала применение "Фламинго" во время атаки на Россию

Соответствующее видео завирусилось в сети. Отметим, что официальные источники ни одной из сторон не подтверждают и не опровергают информацию об атаке ракетой "Фламинго". В то же время, полностью исключать такую ​​возможность нельзя, хотя информацию распространяют российские паблики, достоверность которых под вопросом.

Однако The Economist недавно в материале писал, что Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для атак по России. Эти ракеты могут лететь всего в 50 метрах над землей, имеют дальность полета более 3000 км и огромную ударную силу благодаря боеголовке в 1150 кг.

Ракета Фламинго

В статье пишут: если Фламинго окажется способным прорвать российскую противовоздушную оборону, что вполне возможно, это выведет кампанию DeepStrike Украины на новый уровень атак. Кроме того, украинская ракета, по сравнению с Tomahawk, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо менее полезную нагрузку. Хотя, подчеркивает The Economist, она, вероятно, более точна и ее труднее сбить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, зачем глава России Владимир Путин размахивается "Буревестником".