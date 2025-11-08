Не тільки поїздом: чим можна дістатись з Києва до найбільших міст України
Ціна на квитки стартує від 500 грн
В Україні, окрім поїздів, які часто затримують через російські обстріли, можна подорожувати ще й автобусами. Зазвичай, є чимало варіантів чим доїхати з Києва у Дніпро, Харків, Одесу чи Львів.
"Телеграф" розповість, скільки коштує поїздка автобусом на регіональні рейси, а також BlaBlaCar. Зауважимо, що через російські обстріли чимало поїздів можуть затримуватись на кілька годин, а деякі з них змінюють маршрут, пропускаючи певні станції.
Скільки коштує доїхати автобусом з Києва в інші великі міста України
Дніпро. Автобуси зі столиці курсують з самого ранку, а точніше з 5:00, та до 22:00. Якщо планує їхати в Дніпро, вартість квитка стартує від 500 до 810 грн за одне місце.
Львів. Вартість квитка на автобусі становить від 450 до 1100 грн. Маршрути починають їздити з 6-7 ранку і до 22:30 вечора. Дорога займає приблизно 7-17 годин. Чим довше подорож, тим дорожче квиток зазвичай.
Одеса. З Києва до курортного міста квитки на автобус коштують від 500 до майже 700 грн. Дорога займає від 5 до 7 годин.
Харків. З Києва на автобусі треба їхати туди 6-8 годин. Ціна одного квитка сягає 680-800 грн.
Окрім автобуса, можна скористатись послугою BlaBlaCar. Вартість такої поїздки з Києва наступна:
- Дніпро — від 700 грн до майже 1 000 грн
- Львів — 700-950 грн
- Одеса — 569-865 грн
- Харків — 730 — 934 грн
