Не тільки поїздом: чим можна дістатись з Києва до найбільших міст України

Ціна на квитки стартує від 500 грн

В Україні, окрім поїздів, які часто затримують через російські обстріли, можна подорожувати ще й автобусами. Зазвичай, є чимало варіантів чим доїхати з Києва у Дніпро, Харків, Одесу чи Львів.

"Телеграф" розповість, скільки коштує поїздка автобусом на регіональні рейси, а також BlaBlaCar. Зауважимо, що через російські обстріли чимало поїздів можуть затримуватись на кілька годин, а деякі з них змінюють маршрут, пропускаючи певні станції.

Скільки коштує доїхати автобусом з Києва в інші великі міста України

Дніпро. Автобуси зі столиці курсують з самого ранку, а точніше з 5:00, та до 22:00. Якщо планує їхати в Дніпро, вартість квитка стартує від 500 до 810 грн за одне місце.

Ціна квитка на автобус Київ Дніпро

Львів. Вартість квитка на автобусі становить від 450 до 1100 грн. Маршрути починають їздити з 6-7 ранку і до 22:30 вечора. Дорога займає приблизно 7-17 годин. Чим довше подорож, тим дорожче квиток зазвичай.

Ціна квитка на автобус Київ Львів

Одеса. З Києва до курортного міста квитки на автобус коштують від 500 до майже 700 грн. Дорога займає від 5 до 7 годин.

Ціна квитка на автобус Київ Одеса

Харків. З Києва на автобусі треба їхати туди 6-8 годин. Ціна одного квитка сягає 680-800 грн.

Ціна квитка на автобус Київ Харків

Окрім автобуса, можна скористатись послугою BlaBlaCar. Вартість такої поїздки з Києва наступна:

Дніпро — від 700 грн до майже 1 000 грн

Львів — 700-950 грн

Одеса — 569-865 грн

Харків — 730 — 934 грн

