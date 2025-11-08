Не только на поезде: чем можно добраться из Киева в самые крупные города Украины
Цена на билеты стартует от 500 грн
В Украине, кроме поездов, которые часто задерживаются из-за российских обстрелов, можно путешествовать еще и автобусами. Обычно есть немало вариантов, чем доехать из Киева в Днепр, Харьков, Одессу или Львов.
"Телеграф" расскажет, сколько стоит поездка автобусом на региональные рейсы, а также BlaBlaCar. Отметим, что из-за российских обстрелов многие поезда могут задерживаться на несколько часов, а некоторые из них меняют маршрут, пропуская определенные станции.
Сколько стоит доехать автобусом из Киева в другие крупные города Украины
Днепр. Автобусы из столицы курсируют с самого утра, а точнее с 5:00 до 22:00. Если планирует ехать в Днепр, стоимость билета стартует от 500 до 810 грн за одно место.
Львов. Стоимость билета на автобусе составляет от 450 до 1100 грн. Маршруты начинают ездить с 6-7 утра и до 22:30 вечера. Дорога занимает примерно 7-17 часов. Чем длиннее путешествие, тем дороже билет.
Одесса. Из Киева в курортный город билеты на автобус стоят от 500 до почти 700 грн. Дорога занимает от 5 до 7 часов.
Харьков. Из Киева на автобусе нужно ехать туда 6-8 часов. Цена одного билета составляет 680-800 грн.
Кроме автобуса можно воспользоваться услугой BlaBlaCar. Стоимость такой поездки из Киева следующая:
- Днепр — от 700 грн до почти 1 000 грн
- Львов — 700-950 грн
- Одесса — 569-865 грн
- Харьков — 730 — 934 грн
