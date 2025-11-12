Фермери в Україні можуть розоритися цієї зими через відключення світла: яка головна проблема

Незабаром ситуація стане важкою

Масштабні відключення електроенергії цієї зими створюють додаткові виклики для тих, хто вирішив зберігати овочі. Вся справа в тому, що для зберігання потрібні обов’язкові інвестиції, які сягають майже 10 млн гривень.

Що потрібно знати:

Для зберігання овочів необхідно купити холодильник і генератор, які коштують чималі гроші

Ще кілька тисяч гривень підуть на додаткові інвестиції

Якщо купити неякісний генератор, то вся продукція може зникнути

Про це "Телеграфу" розповів директор ФГ "ЛАН АГРО" Василь Сасько у матеріалі: "Деякі популярні овочі стали майже безкоштовними: чому це не привід радіти й чого чекати".

За його словами, фермерам потрібні будуть великі витрати для того, щоб зберігати овочі.

Холодильник на 800 тонн товару коштує 100 тисяч євро (приблизно 4,8 млн. гривень, — ред.). Купується генератор, нормальний Caterpillar коштує 3 мільйони 900 тисяч гривень сказав Сасько.

Сам він пробував китайську на 400 кіловатів, але це, за його словами, не те. "Китай є Китай", — констатував фермер. Тепер думає брати кредит на якісний генератор, інакше не зберегти продукцію.

Також є низка додаткових витрат, які у результаті виллються ще у кілька тисяч гривень.

Контейнера коштує 3,5-4 тисячі гривень, там зберігається тонна продукції. Плюс гривня на кілограм на місяць подорожчання йде на продукцію, щоб її обробити. Плюс усушка плюс знову люди потрібні на сортування підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому м’ясо подорожчало вдвічі й на що чекати далі.