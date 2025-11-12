Укр

Фермеры в Украине могут разориться этой зимой из-за отключений света: какая главная проблема

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чем грозят отключения света Новость обновлена 12 ноября 2025, 16:46
Чем грозят отключения света. Фото Коллаж "Телеграфа"

Уже скоро ситуация станет тяжелой

Масштабные отключения электроэнергии этой зимой создают дополнительные вызовы для тех, кто решил хранить овощи. Всё дело в том, что для хранения требуются обязательные инвестиции, которые достигают едва ли не 10 млн гривен.

Что нужно знать:

  • Для хранения овощей необходимо купить холодильник и генератор, которые стоят довольно больших денег
  • Еще несколько тысяч гривен уйдут на дополнительные инвестиции
  • Если купить некачественный генератор, то вся продукция может пропасть

Об этом "Телеграфу" рассказал директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько в материале: "Некоторые популярные овощи стали почти бесплатными: почему это не повод радоваться и чего ждать".

По его словам, фермерам необходимы будут большие затраты для того, чтобы хранить овощи.

Холодильник на 800 тонн товара стоит 100 тысяч евро (примерно 4,8 млн гривен, — ред.). Покупается генератор, нормальный Caterpillar стоит 3 миллиона 900 тысяч гривен

сказал Сасько.

Сам он пробовал китайский на 400 киловатт, но это, по его словам, не то. "Китай есть Китай", — констатировал фермер. Теперь думает брать кредит на качественный генератор, иначе продукцию не сохранить.

Также есть ряд дополнительных затрат, которые в итоге выльются в еще несколько тысяч гривен.

Контейнера стоят 3,5-4 тысячи гривен, там хранится тонна продукции. Плюс гривна на килограмм в месяц подорожание уходит на продукцию, чтобы ее обработать. Плюс усушка, плюс снова люди нужны на сортировку

подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему мясо подорожало в два раза и чего ждать дальше.

Теги:
#Инвестиции #Фермеры #Овощи #Хранение #Затраты #Отключения света