Фермеры в Украине могут разориться этой зимой из-за отключений света: какая главная проблема

Уже скоро ситуация станет тяжелой

Масштабные отключения электроэнергии этой зимой создают дополнительные вызовы для тех, кто решил хранить овощи. Всё дело в том, что для хранения требуются обязательные инвестиции, которые достигают едва ли не 10 млн гривен.

Что нужно знать:

Для хранения овощей необходимо купить холодильник и генератор, которые стоят довольно больших денег

Еще несколько тысяч гривен уйдут на дополнительные инвестиции

Если купить некачественный генератор, то вся продукция может пропасть

Об этом "Телеграфу" рассказал директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько в материале: "Некоторые популярные овощи стали почти бесплатными: почему это не повод радоваться и чего ждать".

По его словам, фермерам необходимы будут большие затраты для того, чтобы хранить овощи.

Холодильник на 800 тонн товара стоит 100 тысяч евро (примерно 4,8 млн гривен, — ред.). Покупается генератор, нормальный Caterpillar стоит 3 миллиона 900 тысяч гривен сказал Сасько.

Сам он пробовал китайский на 400 киловатт, но это, по его словам, не то. "Китай есть Китай", — констатировал фермер. Теперь думает брать кредит на качественный генератор, иначе продукцию не сохранить.

Также есть ряд дополнительных затрат, которые в итоге выльются в еще несколько тысяч гривен.

Контейнера стоят 3,5-4 тысячи гривен, там хранится тонна продукции. Плюс гривна на килограмм в месяц подорожание уходит на продукцию, чтобы ее обработать. Плюс усушка, плюс снова люди нужны на сортировку подытожил собеседник.

