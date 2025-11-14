Володіла бізнесом з Кернесом і народила Добкіну двох дітей: що відомо про дружину скандального ексмера Харкова

Михайло Добкін вже 18 років у шлюбі і має чотирьох дітей від різних жінок

Колишній мер Харкова та народний депутат Михайло Добкін, який став дияконом в УПЦ МП, одружений із Аліною Боженко. Її часто пов’язують із часткою у "7 каналі" та кількома майновими скандалами. На публіці вона майже не з’являлася, але народила чоловікові двох дітей.

Що варто знати

Дружина Михайла Добкіна, Аліна, володіла часткою у "7 каналі", проте вона вкрай рідко з'являється на публіці

До шлюбу з нею Добкін був одружений із Людмилою, з якою розлучився у 2007 році

За рік колишній мер Харкова вспів розірвати шлюб, одружитися і у нього народилася дитина

Що відомо про Аліну Добкіну

До шлюбу із Аліною, Добкін був одружений із жінкою, на ім’я Людмила. За інформацією ЗМІ, вона — донька впливового політпрацівника ППО і має дитину від першого чоловіка. Екснардепу вона також народила двох дітей — Аллу у 1993 році та Миколу у 2000 році. Подружжя розлучилося у 2007 році.

Людмила Добкіна з двома дітьми - Аллою та Миколою

В тому ж році Добкін одружився вдруге — його новою обраницею стала Аліна Боженко. У тому ж 2007-му у них народилася донька, на ім’я Єва. Однак з чутками, на світ дівчинка з’явилася до того, як її батьки офіційно одружилися. За три роки у Добкіна народилася четверта дитина — Поліна.

Михайло Добкін з дружиною Аліною

Цікаво, що три доньки політика народилися 7-го числа. Про це він розповідав в інтерв’ю.

У мене четверо дітей – три дочки та син, причому доньки народилися сьомого числа: одна у жовтні, друга – у грудні, а третя – у травні. Тому можна сказати, що я дуже ювелірно працюю у цьому плані Михайло Добкін

У публічному просторі Аліна з’являлася украй рідко, тому у мережі про неї мало інформації. Проте відомо, що Аліна у 2011 році заволоділа 25% акцій харківського телеканалу "7 канал". Власником 50% акцій тоді був Геннадій Кернес.

Михайло Добкін з дружиною Аліною

За даними dsnews, Аліна мала частку у житлово-будівельному кооперативі "Тріумф" (ЖБК "ОК Тріумф"). Вона оцінювалась 56,3 млн грн. Також у її власності — частина обслуговуючого кооперативу "Верес" (дачний кооператив).

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя міністра юстиції Галущенка. Вона реалізовується у сфері архітектури.