Владела бизнесом с Кернесом и родила Добкину двоих детей: что известно о жене скандального экс-мэра Харькова

Михаил Добкин уже 18 лет в браке и имеет четырех детей от разных женщин

Бывший мэр Харькова и народный депутат Михаил Добкин, ставший диаконом в УПЦ МП, женат на Алине Боженко. Ее часто связывают с частью в "7 канале" и несколькими имущественными скандалами. На публике она почти не появлялась, но родила мужу двоих детей.

Что известно об Алине Добкине

До брака с Алиной, Добкин был женат на женщине, по имени Людмила. По информации СМИ, она — дочь влиятельного политработника ПВО и имеет ребенка от первого мужа. Экс-нардепу она родила двоих детей — Аллу в 1993 году и Николая в 2000 году. Супруги развелись в 2007 году.

Людмила Добкина с двумя детьми – Аллой и Николаем

В том же году Добкин женился во второй раз – его новой избранницей стала Алина Боженко. В том же 2007 году у них родилась дочь по имени Ева. Однако по слухам, на свет девочка появилась до того, как ее родители официально поженились. Через три года у Добкина родился четвертый ребенок — Полина.

Михаил Добкин с женой Алиной

Интересно, что три дочери политика родились 7 числа. Об этом он рассказывал в интервью.

У меня четверо детей – три дочери и сын, причем дочери родились седьмого числа: одна в октябре, другая – в декабре, а третья – в мае. Потому можно сказать, что я очень ювелирно работаю в этом плане Михаил Добкин

В публичном пространстве Алина появлялась очень редко, поэтому в сети о ней мало информации. Однако известно, что Алина в 2011 году завладела 25% акций харьковского телеканала "7 канал". Владельцем 50% акций тогда был Геннадий Кернес.

Михаил Добкин с женой Алиной

По данным dsnews, Алина имела долю в жилищно-строительном кооперативе "Триумф" (ЖСК "ОК Триумф"). Она оценивалась в 56,3 млн грн. Также в ее собственности — часть обслуживающего кооператива "Верес" (дачный кооператив).

