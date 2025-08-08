Називав майданівців "веселими клоунами" та був довіреною особою Януковича: куди зник ексмер Харкова Добкін

Колишній чиновник не веде соцмережі

Михайло Добкін — колишній політик, який протягом 4 років був мером Харкова. Також він очолював Харківську облдержадміністрацію і працював у Верховній Раді VIII скликання. Після повномасштабного вторгнення росіян Добкін практично зник з інформаційного простору. Він одягав військову форму, але виявилось, що ніде не служив. Згодом колишнього чиновника помітили в церковній рясі.

Що відомо про Михайла Добкіна

Майбутній політик з'явився на світ у 1970 році у Харкові. Здобув освіту на факультеті цивільного права в університеті внутрішніх справ і вивчав міжнародну економіку в економічному університеті. Михайло служив у протиповітряній обороні Київського військового округу.

У 1990-1993 роках Добкін був зареєстрований як підприємець. У 1993-1998 роках він працював на виробничому підприємстві "Прогрес-90". Протягом року Добкін очолював приватне підприємство "Інвестторгцентр". Певний час він працював директором ТОВ "Орел" і "Іст Ойл Груп".

Добкін у молодості, фото з мережі

У 1998 році Добкін став депутатом Харківської міської ради, де працював до 2002 року. Тоді він вперше потрапив до Верховної Ради. У різні роки нардеп був членом 5 фракцій парламенту:

Єдина Україна;

"Демократичні ініціативи";

група "Центр";

СДПУ(о);

Партія регіонів.

Добкін тривалий час був нардепом, фото з мережі

Добкіна обирали довіреною особою тодішнього кандидата у президенти Віктора Януковича у Харкові. У 2006-2010 роках він працював міським головою Харкова, а після цього перейшов на посаду очільника Харківської облдержадміністрації.

Добкін критикував майданівців під час Революції Гідності. Він називав опозицію "виродками", а мітингувальників — "веселими клоунами". Натомість чиновник підтримував "беркутівців" та влаштував збори коштів на лікування міліції, яка постраждала під час зіткнень з майданівцями.

Добкін був проти Євромайдану, фото kharkivoda.gov.ua

У 2014 році Добкіна обрали співголовою об'єднання "Українського фронту", який зібрало депутатів південно-східних регіонів України. Його учасники поставили під сумнів легітимність ВРУ та ствердили, що самостійно "забезпечуватимуть конституційний порядок" на Харківщині.

У 2014 році Добкін пішов у відставку з посади голови ХОДА. Після цього чиновник подавав свою кандидатуру у президенти, проте виграти йому не вдалося. Передвиборча програма Добкіна передбачала відновлення повномасштабних відносин з Росією та покладання вини за анексію Криму на чинну владу.

Добкін мав проросійські погляди, фото Вадима Чуприни

Невдовзі Генпрокуратура затримувала чиновника за переховування від слідства і скеровувала в ізолятор тимчасового утримання. Чиновник був підозрюваний у кримінальній справі щодо "зазіхання на територіальну цілісність України", але його відпустили під домашній арешт. За поданням Генпрокурора Добкіна позбавляли недоторканності через підозри у махінаціях з землею.

У 2018 році політик заснував власну партію "Християнські соціалісти", однак вона не стала успішною. Також гучним став ролик, де Добкін разом з Геннадієм Кернесом, який тоді працював секретарем міської адміністрації, знімали передвиборчий ролик. Вони використовували нецензурну лексику.

Добкін з Кернесом знімали агітаційне відео

Де зараз і чим займається Михайло Добкін

Після великого наступу Росії на Україну Добкін зробив фото у військовій формі та називав себе націоналістом. У відповіді на запит нардепа Ярослава Юрчишина, з'ясувалось, що ексмер Харкова не служить у жодному підрозділі.

Добкін у військовій формі, фото з його соцмереж

Згодом політик несподівано став дияконом Української православної церкви Московського патріархату. Він навчався у Харківській духовній семінарії. Його висвятив у сан диякона митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій Легкий.

Добкіна висвятили у диякони, фото з мережі

У 2023 році Добкін прислуговував на Великодньому богослужінні у храмі Благовірної цариці Тамари у Харкові. На прохання одного з парафіян він передав побажання військовим ЗСУ.

Щоб Господь оберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні, богохранимій Україні. Щоб усі повернулися живими та щасливими від того, що вони роблять для людей. За них моляться у кожному храмі – православному та не лише православному по всій країні. Михайло Добкін

Добкін передав побажання ЗСУ

У 2023 році Добкін з'явився на дні народження своєї доньки Алли. Жінка мешкає за кордоном, але де святкувала день народження, невідомо.

У 2024 році екснардеп прислуговував священнику в одному з храмів УПЦ МП. Він махав кадилом, що неоднозначно сприйняли користувачі мережі.

Добкіна помітили у храмі

У травні 2025 року виявилось, що бізнес братів Добкіних "Володимир-Волинська птахофабрика" підозрюють у пособництві країні-окупантці. СБУ повідомила, що у 2019–2021 роках підприємство відправляло продукцію з птиці за готівку на території псевдореспубліки "ЛНР" та до Росії. Також йдеться про те, що компанії, підпорядковані Добкіним, здійснюють операції "задля фінансування діяльності військових формувань країни-агресора".

У липні 2025 року офіцер ГУР МО, командир спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев повідомив "Українській правді", що Добкін приїжджав у Куп’янськ вже після його деокупації українськими військовими. Він зробив кілька світлин, передав допомогу, але при цьому не озвучив чітку проукраїнську позицію. Тож Немічев вважає, що екснардеп не змінив свої проросійські погляди, до того ж він служить у церкві УПЦ МП.

Він приїжджав на фотосесію в Куп’янськ після того, як ми провели контрнаступ. Там до когось приїхав, щось навіть передав, зробив декілька фото. Не думаю, що змінив свої погляди. Він служить у російській церкві, а ми бачимо, що це п’ята колона України. Костянтин Немічев

