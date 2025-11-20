До чого все йде? Корчинський про те, коли закінчиться війна

Україні доведеться жити у стані війни ще тривалий час

Коли закінчиться війна — питання, яке хвилює всіх українців, але відповіді на нього немає навіть у експертів. Сучасний стан речей може тривати роками, а то й десятиліттями. Єдиний спосіб наблизити перемогу – перестати чекати на неї.

Що треба знати:

Потрібно налаштуватися психологічно на вічну війну з Росією

Чим більше українці чекатимуть на мир, тим довше триватиме конфлікт

Останні 500 років Україна або воювала з Росією, або була під її владою

Про це в коментарі "Телеграфу" сказав письменник і фундатор "Братства" Дмитро Корчинський. Детальніше читайте у матеріалі: "Якщо натовп хоче крові, її має дати Зеленський: Корчинський про Міндіча, "дах" НАБУ, Покровськ і мобілізацію!"

Корчинський не дає конкретних прогнозів щодо завершення війни. За його словами, занадто багато невідомих факторів: реальний стан російської економіки, наміри Трампа, здоров'я Путіна.

Ми не знаємо, в якому реальному стані московитська економіка. Ми не знаємо, що завтра викине Трамп. Ми не знаємо, яке здоров'я у Путіна, або хто зараз в цю хвилину підсипає йому полоній в чай, пояснює Корчинський.

Письменник вважає, що нинішній стан війни може залишатися таким тривалий час. Він зазначив, що українцям варто готуватися психологічно до довготривалої, "вічної" боротьби, оскільки швидких рішень не видно. За його словами, той стан, який зараз існує, треба сприймати як нормальний.

Корчинський нагадав, що останні 500 років Україна перебувала в одному з двох станів: або воювала з Росією, або була під її владою. Він вважає, що найближчі століття ситуація навряд чи зміниться.

І чим більше ми будемо налаштовані на війну, тим швидше настане мир. Чим більше ми будемо налаштовані на мир (коли ж, нарешті, це все закінчиться, можливо, в наступному році), тим довше у нас буде війна, адже ми будемо слабшими, підсумував фундатор "Братства".

