К чему все идет? Корчинский о том, когда закончится война

Украине придется жить в состоянии войны еще длительное время

Когда закончится война, вопрос, который волнует всех украинцев, но ответа на него нет даже у экспертов. Современное положение вещей может длиться годами, а то и десятилетиями. Единственный способ приблизить победу – перестать ждать ее.

Что нужно знать:

Необходимо настроиться психологически на вечную войну с Россией

Чем больше украинцы будут ждать мира, тем дольше будет продолжаться конфликт

Последние 500 лет Украина либо воевала с Россией, либо была под ее властью

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал писатель и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Корчинский не дает конкретных прогнозов по завершению войны. По его словам, слишком много неизвестных факторов: реальное состояние российской экономики, намерения Трампа, здоровье Путина.

Мы не знаем, в каком реальном состоянии московитская экономика. Мы не знаем, что завтра выкинет Трамп. Мы не знаем, какое здоровье у Путина, или кто сейчас в эту минуту подсыпает ему полоний в чай, объясняет Корчинский.

Писатель считает, что нынешнее состояние войны может оставаться таким длительное время. Он отметил, что украинцам следует готовиться психологически к долговременной, "вечной" борьбе, поскольку скорых решений не видно. По его словам, то состояние, которое сейчас существует, нужно воспринимать как нормальное.

Корчинский напомнил, что последние 500 лет Украина находилась в одном из двух состояний: либо воевала с Россией, либо была под ее властью. Он считает, что в ближайшие столетия ситуация вряд ли изменится.

И чем больше мы будем настроены на войну, тем быстрее придет мир. Чем больше мы будем настроены на мир (когда же, наконец, это все закончится, возможно, в следующем году), тем дольше у нас будет война, ведь мы будем слабее, подытожил основатель "Братства".

