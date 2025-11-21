Відключення можуть бути гірші? Експерт оцінив ймовірність повної темряви в Україні

Експерт пояснив, чому нинішні масові відключення не є блекаутом та оцінив ризики повного погашення енергосистеми

Масштабні вимкнення електроенергії по країні викликають побоювання щодо можливого блекауту. Проте попри тривалі графіки енергосистема продовжує працювати у керованому режимі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Він пояснив, що нинішня ситуація не відповідає визначенню блекауту.

Детальніше читайте в матеріалі: "Енергетик розповів, якими будуть графіки відключень світла взимку"

"Ні, блекауту немає. Блекаут — це коли систему неможливо відновити після збою і спрацьовує ефект доміно", — наголосив Рябцев.

Геннадій Рябцев

За його словами, нині відбуваються саме керовані стабілізаційні відключення, у яких оператори зберігають контроль над усіма параметрами енергосистеми.

Експерт підкреслив, що "використовувати це слово означає просто лякати людей".

Блекаут — це коли каналізація не працює, батареї холодні, труби замерзають і розриваються. Це коли потрібно завозити аварійні обігрівачі, щоб люди грілися біля багать у наметах на вулиці. У нас такого не було. Використовувати це слово означає просто лякати людей і розповідати страшилки, — Геннадій Рябцев

Він також оцінив загрозу повного блекауту. "Як зустріти динозавра на вулиці", — сказав Рябцев, пояснивши, що за наявності синхронізації з ЄС та зовнішньої допомоги повністю погасити українську енергосистему неможливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 листопада противник ударив по енергооб’єктах у семи областях України.