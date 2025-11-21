До 14 годин без світла: які графіки відключень діють 21 листопада

Кілька черг споживачів відключатимуть одночасно

"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає, які графіки відключень діють у пʼятницю, 21 листопада. Після російських обстрілів енергетичної інфраструктури ситуація з електропостачанням та генерацією залишається складною.

Графіки відключень 21 листопада

За повідомленням "Укренерго", у пʼятницю, 21 листопада, будуть діяти обмеження з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг. Відключення 4 черг одночасно означає, що світла у споживачів протягом доби може не бути сумарно понад 12 годин.

Дніпропетровська область:

Одеська область:

Київська область:

Київ:

Тернопіль:

Львівська область:

Харківська область:

1.1 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00;

1.2 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00;

2.1 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00;

2.2 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00;

3.1 03:00-08:00, 10:00-17:00;

3.2 03:00-08:00, 10:00-17:00;

4.1 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:00-24:00;

4.2 03:00-06:30, 10:00-17:00, 20:00-24:00;

5.1 08:00-10:00, 13:30-20:00;

5.2 08:00-10:00, 13:30-20:00;

6.1 03:00-06:00, 08:00-10:00, 13:30-20:00;

6.2 06:30-10:00, 13:30-20:00.

Запорізька область:

1.1: 05:30 – 12:30, 16:00 – 19:30

1.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30

2.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 12:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 24:00

2.2: 00:00 – 05:30, 09:00 – 12:30, 19:30 – 23:00

3.1: 02:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00

3.2: 02:00 – 09:00, 12:30 – 16:00, 23:00 – 24:00

4.1: 05:30 – 12:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 24:00

4.2: 05:30 – 11:00, 16:00 – 19:30

5.1: 00:00 – 02:00, 05:30 – 09:00, 12:30 – 18:30

5.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

6.1: 02:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00

6.2: 02:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00.

Івано-Франковськ

Суми

Раніше "Телеграф" писав, що експерти прогнозують скорочення графіків відключень уже найближчими днями, якщо Росія не здійснить нових обстрілів.