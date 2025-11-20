Ніколи не встановлюйте генератори в цих місцях: про які небезпеки ви могли не здогадуватися

При неправильній установці техніки можна отримати більше шкоди, ніж користі

В умовах відключення світла одним з альтернативних варіантів енергозабезпечення житла є встановлення генератора. Однак така техніка у певних випадках може стати не допомогою, а смертельною небезпекою.

"Телеграф" розповідає про те, де і чому не можна встановлювати генератор.

Чому генератори не можна встановлювати на балконах

Насамперед важливо зазначити, що генератори в жодному разі не можна підключати в квартирах та на балконах. Вся справа в їхніх вихлопних газах – і все одно, дизельний або бензиновий генератор. Газ від пристрою – шкідливо впливає здоров’я людини, а деяких випадках може бути навіть смертельно небезпечним.

"Якими б щільними не були ущільнювачі у вас на дверях та вікнах, гази все одно заходять у квартиру. Я думаю, що до смерті таке не доведе, але отруїтися можна. Та й сусіди, напевно, будуть не дуже задоволені таким станом речей", — розповів фахівець з налагодження електроприладів Ігор Клінов у коментарі NV.

На приватній території також є обмеження

Експерти не радять ставити генератори у сараях із тваринами.

"Вихлопи їх також занапастять", — пояснює клинів.

Неочевидні проблеми

Начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан у розмові з ТСН раніше пояснював, що звук генераторів також таїть у собі небезпеку. При тривалому впливі він може негативно впливати на слух.

"Сучасні генератори не перевищують 60 децибел, але є деякі варіанти китайського та іншого виробництв, які працюють зі значним перевищенням нормативів по шуму. Тому під час запуску в роботу потрібно дуже правильно вирішувати місце розміщення такого генератора - якомога далі від помешкань городян", — сказав він.

Навіть так звані "безшумні генератори" все одно гудуть із певною частотою. Вона, розповідає Клінов, може впливати на здоров’я людей, зокрема психічне.

Таким чином важливо встановлювати генератор подалі від місця знаходження людей та його розміщення узгоджувати з балансоутримувачем територій та будівель, а також із мешканцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які зарядні станції "потягнуть" ноутбук, смартфон та Wi-Fi.