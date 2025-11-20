Рус

Немає світла та електрики. ШІ розкрив українцям, що завжди має бути під рукою у блекаут

Тетяна Кармазіна
Чоловік сидить у пітьмі Новина оновлена 20 листопада 2025, 21:49
Чоловік сидить у пітьмі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Це має бути у кожного українця вдома

Російські атаки на критичну інфраструктуру України призводять до частих та тривалих відключень електроенергії. Це стало новою реальністю для багатьох українських міст, а прогнози щодо блекауту невтішні. В умовах війни здатність забезпечити себе базовими умовами життя стає ключовою для безпеки та комфорту.

"Телеграф" звернувся до штучного розуму GPT з питанням, що має бути у кожного українця вдома вже сьогодні, щоб не замерзнути та не голодувати. Названо речі, які допоможуть пережити тривалі періоди без світла, тепла та води.

Що має бути у "тривожному наборі":

  • Джерела світла та заряду: ліхтарики (налобний та ручний), запас батарейок, заряджені павербанки, радіоприймач на батарейках.
  • Вода та їжа: запас питної води (мінімум 3 л на особу на день), технічна вода, продукти тривалого зберігання (консерви, крупи, горіхи, сублімована їжа).
  • Засоби приготування їжі: газовий туристичний пальник з достатньою кількістю балонів або сухий спирт.
  • Тепло та одяг: теплі ковдри, спальні мішки, термобілизна, вовняні шкарпетки та светри.
свічка вдома
Фото: freepik
  • Аптечка та гігієна: укомплектована аптечка першої допомоги, особисті медикаменти із запасом, вологі серветки, антисептики.
  • Фінанси та документи: готівка, документи у водонепроникному пакеті.

Такі прості кроки допоможуть підготуватися до несподіванок та забезпечити виживання у складних умовах. Раніше "Телеграф" писав, яку ковдру може врятувати у холодному домі.

#Електрика #Відключення світла #Блекаут #ШІ