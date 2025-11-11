Рус

Деяким українцям потрібно замінити картки: як це зробити без візиту у банк

Наталія Кухарик
Перевірте термін дії своїх карток та дізнайтеся, чи треба вам йти до банку

ПриватБанк нагадав клієнтам про можливість замінити картки, термін дії яких добігає кінця. Є кілька варіантів, як це зробити.

Найпростіший спосіб – прийти в будь-яке відділення банку і замовити нову картку. Також можна замовити доставку додому, причому не тільки по Україні, а й за кордон, якщо ви там знаходитесь.

Якщо не хочете йти в відділення, є простіше рішення – випустити digital-картку через додаток "Приват24". Це займає кілька хвилин:

  • відкрити розділ "Усі картки"
  • натиснути "Додати"
  • вибрати "Digital-картка"

Такою карткою можна розплачуватись у магазинах через телефон, оплачувати покупки онлайн і навіть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку.

Старі картки продовжують працювати

Важливо знати: через воєнний стан термін дії всіх пластикових карток автоматично продовжили. Тому навіть якщо на вашій картці вже "минула" дата – нею можна користуватись без жодних обмежень. Вона працює і для покупок, і для зняття готівки.

Якщо забули картку в банкоматі

ПриватБанк попереджає: картки, які банкомат забрав або ви випадково залишили в ньому, не повертають. Це правило діє для всіх карток – і ПриватБанку, і будь-якого іншого банку.

Що робити в такій ситуації? Треба звернутись до свого банку, того, який видав картку, і замовити нову. Якщо банкомат ПриватБанку забрав картку іншого банку – йти потрібно в той банк, а не в ПриватБанк.

"Вилучені або залишені в банкоматах чи терміналах картки не повертаються. Для відновлення картки вам необхідно звернутися в банк, який видав цю картку", – пояснюють у ПриватБанку.

