Морози вже на підході? Коли та яку частину України накриє відчутне похолодання та снігопади

Перша репетиція зими прийде до західних регіонів

Кінець листопада в більшість областей України принесе температурні гойдалки. У найближчі два тижні на метеорологічну зиму чекати не варто, але в окремих регіонах пройде дощ із мокрим снігом.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич . За його прогнозом, Україна до кінця місяця перебуватиме під впливом теплих повітряних мас з півдня Європи.

Температурний фон у більшості областей України перевищуватиме кліматичну норму, тобто стовпчики термометра показуватимуть вище 0 градусів.

Лише у західних регіонах пройде перша репетиція зими у найближчі вихідні, 21-24 листопада. Наприклад, Львів засипле снігом, місцями з налипанням та ожеледицею на дорогах. Але снігова погода на заході України протримається недовго.

Найближчими 1–2 тижнями в Україні не варто чекати настання метеорологічної зими, тим більше снігопадів. Більшість опадів буде у вигляді дощу та мряки.

До справжньої зимової погоди з морозами та сніговим покровом, коли опади будуть переважно у твердій формі, українцям доведеться почекати.

За даними Weather.com, у Дніпрі наприкінці листопада переважатиме хмарна погода з проясненнями, лише 27 листопада пройде дощ. А з 28 листопада у місті похолодає, температура знизиться до +7…+5 градусів.

Якою буде погода у Дніпрі до кінця листопада

У Харкові спостерігається подібна картина. Наступного тижня, 27-28 листопада, прогнозують опади у вигляді дощу та різке зниження температури повітря. Снігу не буде ні наприкінці листопада, ні на початку грудня.

Прогноз погоди у Харкові до 30 листопада

А ось у Києві найближчими днями можливі дощі з мокрим снігом, але температура до кінця місяця все одно залишиться плюсовою. Сніг танутиме практично відразу.

Погода у Києві з 21 по 30 листопада

Хмарна погода також накриє Одесу, але стовпчики термометра до 28 листопада залишаться в діапазоні +13...+15 градусів, очікується невеликий дощ. Похолодання прийде із 29 листопада, але без опадів.

Погода в Одесі на кінець листопада

