Рус

Українці обурені іграшками на ялинку від відомого бренду: що стало причиною скандалу

Автор
Олексій Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
823
Набір ялинкових прикрас у вигляді колосків пшениці Новина оновлена 24 листопада 2025, 00:45
Набір ялинкових прикрас у вигляді колосків пшениці. Фото Колаж "Телеграфу"

Коштує набір 80 євро, тобто майже 3900 гривень

Бренд Bevza випустив святковий набір ялинкових іграшок "П'ять колосків пшениці". Українців обурило невігластво виробника прикрас.

Декор є даниною пам’яті поколінь, який втілений у 5 колосках пшениці — вічному символі стійкості української нації та її волі до виживання. У сучасних реаліях колоски пшениці постають знаком надії, витривалості та нерозривного зв’язку між поколіннями, йдеться в описі під відео, у якому показують процес виготовлення іграшок.

Що треба знати

  • "Закон про п’ять колосків" призвів до тисяч загублених життів
  • У Музеї Голодомору висловили обурення вибором назви
  • Ялинкові прикраси мають невідповідність контексту історичної пам’яті

Утім у мережі нагадали, що "Закон про п'ять колосків" є неофіційною назвою радянської постанови від 7 серпня 1932 року, яка карала за розкрадання "соціалістичного майна", навіть за кілька колосків. Це призвело до масових репресій та було одним із чинників, що спричинили Голодомор в Україні.

Генеральний директор Музею Голодомору Леся Гасиджак нагадала, що за неповні п’ять місяців за каральною постановою було засуджено 54 645 осіб, з яких 2110 – до страти.

"Люди добрі, що з вами? Невже ви живете настільки в іншій реальності? Невже ви бодай рамково не знаєте основу основ — історію цієї країни в якій живете, і невже словосполучення "5 колосків" не проявляється стійким образом у ваших головах? Ви справді повісите це на ялинку?", — наголошує музейниця.

5 колосків ціна
Коштує набір 80 євро

Пересічні ж українці не були настільки м'якими у виразах.

"Вежа донецького аеропорту теж буде?", — запитують користувачі соцмереж.

"Ще можна зробити фігурку на ялинку у вигляді "братських могил", — пропонують ідею.

"Наступна колекція іграшок "Розстріляне відродження" з фігурками понівечених тіл відомих захисників української культури", — рекомендують українці.

"Зробіть ще щорічну колекцію Геноцид. Все для пам’яті", — гірко жартують у мережі.

Пояснення Світлани Бевзи

Своєю чергою, як зазначила власниця бренду BEVZA, компанія роками свідомо популяризує українську культурну спадщину і розповідає історичні факти про Україну закордоном.

Вона наголосила, що колосок створюється з 2018 року.

"Сенс, вкладений у створення даних прикрас – це перш за все шана силі до виживання українського народу, пам’ять про кожного українця, хто не зустріне більше Різдво, нагадування про те, через що пройшли попередні покоління, і яку ціну ми платимо зараз заради різдвяних ялинок, заради збереження українських символів. І колоски – одні із символів цієї боротьби", — розповіла власниця бренду.

світлана бевза
Пояснення Світлани Бевзи

Що відомо про бренд BEVZA

BEVZA
BEVZA

Власницею компанії, яку було засновано у 2006 році, є дизайнерка Світлана Бевза. У 2013 році вона перемогла в номінації "Кращий дизайнер жіночого одягу" премії Best Fashion Awards, 2018 року отримала нагороду "Дизайнер року в Україні" від Elle Style Awards", а у 2019 році перемогла в номінації "Найкращий дизайнер жіночого одягу" премії Best Fashion Awards.

одяг пакети для сміття бевза
Одяг зі сміттєвих пакетів

У 2017 році продемонструвала у Нью-Йорку колекцію під назвою "Realitics", у якій поєднала реальність та політику.

модель бевза
Модель у бронежилеті

Зірка серіалу "Гри престолів" Софі Тернер одягла один з білих комбінезонів на весілля з Джо Джонасом у Лас-Вегасі.

софі тернер
Софі Тернер у одягу від Бевзи

Окрім того, одяг від Бевзи носили акторка Емілі Ратаковскі, акторка Дакота Джонсон, супермоделі Белла Хадід та Джіджі Хадід.

бевза омелян
Світлана Бевза та Володимир Омелян

Одружена Світлана Бевза з колишнім міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що у суботу, 22 листопада, біля пам'ятника "Гірка пам’ять дитинства" у Києві відбулась церемонія вшанування пам'яті жертв Голодомору.

Теги:
#Голодомор #Скандал #Іграшки #Новий рік #Світлана Бевза