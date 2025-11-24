Вілкул розповів, як відреагував на "сепаратюгу" від Зеленського

Політик розповів, як тепер спілкується з президентом

"Сепаратюга" – так Володимир Зеленський колись пожартував над Вілкулом у "Кварталі 95", але голова Ради оборони Кривого Рогу каже, що може просто посміятися над цим. Він нагадав: коли почалася повномасштабна війна, стало видно, хто є хто насправді.

Що треба знати:

Вілкул і Зеленський були знайомі ще до приходу президента в політику.

У воєнний час вони спілкувалися тільки на нарадах.

Жарт про "сепаратюгу" Вілкула не ображає.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Більше читайте у матеріалі: "Путіна зупинить тільки одне: Вілкул про "сепаратюг", Зеленського і "патріотів" із Партії регіонів".

Вілкул та Зеленський знайомі ще з тих часів, коли майбутній президент не займався політикою. Обидва народилися в Кривому Розі і мають там спільних знайомих.

Після початку великої війни, за словами Вілкула, їхнє спілкування з Зеленським перейшло виключно у робочу площину. Він розповів, що вперше доповідав президенту у червні 2022 року, коли місто опинилося в складній ситуації через втрату Каховського водосховища. Саме тоді владі довелося терміново шукати рішення щодо нового джерела води для Криворізької агломерації.

Вілкул каже, що нині Кривий Ріг отримує воду з Кременчуцького водосховища, яке знаходиться за 250 км. Він зазначив, що місто виконало кілька локальних проєктів, щоб забезпечити себе водою до запуску великої системи, яку вже реалізували на державному рівні. "Я вдячний Володимиру Олександровичу за її впровадження", — сказав він.

Політик додав, що особистого спілкування поза робочими зустрічами у них зараз немає, і вони звертаються один до одного офіційно, на "ви". Він також згадав, що у Кривому Розі багато спільних знайомих, адже місто невелике за колом контактів.

Коментуючи старі жарти "Кварталу 95", де його називали "сепаратюгою", Вілкул підкреслив, що не сприймає це як образу.

Мене це не дратує, можу посміятися. Це було дуже давно, зазначив він.

І додав, що після початку війни все стало очевидно: "Коли почалася війна, всі показали, хто сепаратист, а хто ні. Все інше — це шоу-бізнес".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Вілкул розповів, як насправді всередині Партії регіонів ставилися до Росії. "Більшість регіоналів не були зрадниками" — сказав він про своїх колишніх однопартійців.