Росіяни самі не сподівалися: експерт про неочікуваний успіх ворога
Окупанти вийшли до шести українських міст
Росія намагалася зайти в українські міста ще влітку, але цей план провалився. Восени окупанти почали наздоганяти втрачений час і вийшли до більшості запланованих населених пунктів. Несподіванкою навіть для самих росіян став вихід до Гуляйполя на Запорізькому напрямку.
Що треба знати:
- Окупанти зірвали свій літній план
- Гуляйполе стало несподіванкою для ворога
- Бої можуть переміститися у міста взимку
Про це у коментарі "Телеграфу" розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Детальніше читайте у матеріалі: "Росія готується воювати в містах: оглядач "Інформспротиву" про Покровськ та загрозу для Запоріжжя".
Російські війська намагаються завести підрозділи до великих міст до настання холодів, щоб провести зиму у щільній забудові. За словами Коваленка, таке завдання стояло перед окупантами ще влітку, але вийти до потрібних напрямків вони змогли лише наприкінці осені.
Зараз ворог намагається виконати план у прискореному темпі. Наприкінці осені російські війська підійшли до більшості міст зі свого списку.
На жаль, хоч у літньо-осінній період їм не вдалося підготуватися до масштабних міських боїв, наприкінці осені вони вийшли до більшості запланованих міст: Куп'янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська і, несподівано, Гуляйполя,
Саме просування до Гуляйполя на Запорізькому напрямку стало неочікуваним. Це здивувало навіть самих окупантів.
Військовий оглядач вважає, що характер бойових дій зміниться взимку. Активні сутички у полі припиняться.
"Зимовий період цього року не буде періодом активних польових боїв. У полі, ймовірно, спостерігатиметься стагнація, а основні бої перемістяться в міську місцевість", — пояснив експерт.
