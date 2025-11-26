Росіяни самі не сподівалися: експерт про неочікуваний успіх ворога

Окупанти вийшли до шести українських міст

Росія намагалася зайти в українські міста ще влітку, але цей план провалився. Восени окупанти почали наздоганяти втрачений час і вийшли до більшості запланованих населених пунктів. Несподіванкою навіть для самих росіян став вихід до Гуляйполя на Запорізькому напрямку.

Що треба знати:

Окупанти зірвали свій літній план

Гуляйполе стало несподіванкою для ворога

Бої можуть переміститися у міста взимку

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Детальніше читайте у матеріалі: "Росія готується воювати в містах: оглядач "Інформспротиву" про Покровськ та загрозу для Запоріжжя".

Російські війська намагаються завести підрозділи до великих міст до настання холодів, щоб провести зиму у щільній забудові. За словами Коваленка, таке завдання стояло перед окупантами ще влітку, але вийти до потрібних напрямків вони змогли лише наприкінці осені.

Зараз ворог намагається виконати план у прискореному темпі. Наприкінці осені російські війська підійшли до більшості міст зі свого списку.

На жаль, хоч у літньо-осінній період їм не вдалося підготуватися до масштабних міських боїв, наприкінці осені вони вийшли до більшості запланованих міст: Куп'янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська і, несподівано, Гуляйполя, зазначив Коваленко.

Саме просування до Гуляйполя на Запорізькому напрямку стало неочікуваним. Це здивувало навіть самих окупантів.

Гуляйполе станом на 25.11.2025. Мапа DeepState

Військовий оглядач вважає, що характер бойових дій зміниться взимку. Активні сутички у полі припиняться.

"Зимовий період цього року не буде періодом активних польових боїв. У полі, ймовірно, спостерігатиметься стагнація, а основні бої перемістяться в міську місцевість", — пояснив експерт.

