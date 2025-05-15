Телефон з "сюрпризом": як бюджетні пристрої крадуть ваші дані - реальна історія

Користувач викрив схему крадіжки SMS через китайські телефони

Простий кнопковий телефон з Китаю зареєструвався в Telegram без відома власника. Виявилося, що дешеві пристрої мають прихований доступ і крадуть SMS-ки.

Такий випадок трапився з українським волонтером, який купив звичайний кнопковий телефон. Про це у Facebook написав Валерій Зінов'єв, керівник у Благодійному Фонді "Захисна Хвиля".

Чоловік розповів, що використовував окремий мобільний номер для випадкових дзвінків та оголошень. Номер був старий і не прив'язаний до жодного месенджера. Для цього номера він придбав дешевий китайський кнопковий телефон.

Через деякий час на екрані з'явилося повідомлення про додавання номера до Telegram. Це здивувало чоловіка, адже телефон не був смартфоном і не мав можливості встановлювати додатки. Під час перевірки він виявив SMS з кодом підтвердження, хоча сам нічого не реєстрував.

Розібравшись у ситуації детальніше стало зрозуміло, що телефон має прихований доступ (бекдор). Пристрій виконував команди сторонніх осіб і автоматично пересилав SMS-повідомлення. Телефон підтверджував реєстрацію самостійно, без участі власника.

За словами Валерія Зінов'єва, такі схеми вже давно використовуються і не тільки в Китаї. Після виявлення проблеми він викинув китайський телефон. Довелося також очистити номер від усіх прив'язок до сервісів.

Замість проблемного пристрою чоловік дістав свою стару Nokia. Після заміни акумулятора телефон знову запрацював. "Вона пережила два Майдани, безліч поїздок, і тепер знову в строю як дзвонилка, ще і війну переживе", — додав Зінов'єв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Telegram — це шпигун у кишені. Український журналіст та офіцер Сергій Дібров популярно пояснив, у чому насправді криється небезпека месенджера.