Лишилося менше місяця. Кому не світить виплата "Зимової тисячі"

Витратити кошти необхідно встигнути до 30 червня 2026 року

Прийом заявок українців для участі у програмі державної допомоги "Зимова підтримка" на покриття базових витрат на початку зими закінчується 24 грудня. Отримати гроші можна через "Дію" або "Укрпошту".

"Зимову тисячу" не зможуть отримати українці, які отримали прихисток за кордоном як біженці. Про це нагадує портал держдопомоги.

Що треба знати

Держава профінансувала заявки, подані через "Дію" у перший день програми

Кошти можна витрачати лише на визначені категорії товарів і послуг

Зняття готівки не передбачене

Окрім того, виплати не "світять" й тим, хто залишився на тимчасово окупованих територіях України.

Отримані на рахунок 1 000 гривень неможливо конвертувати у готівку, але можна використати на щоденні потреби або важливі покупки. Серед них оплата комунальних послуг, купівля ліків та медичних препаратів, придбання книг, друкованих видань, купівля харчових продуктів, благодійність тощо.

Міністр соцполітики Денис Улютін повідомляв, що пенсіонерам, які отримують свої виплати через "Укрпошту", поступово почали надходити кошти у автоматичному режимі, без відповідних звернень. Таких 1,8 млн громадян. Самостійно заявку у відділеннях "Укрпошти" подали понад 550 тис. людей, — додав міністр.

Допис Деніса Улютіна

Наразі держава вже перерахувала майже 1,9 мільярда гривень за заявками, які громадяни подали через "Дію" в перший день програми, 15 листопада, — розповів Денис Улютін.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про головну вимогу, на яку потрібно звертати увагу при купівлі продовольчих товарів на кошти від "Зимової підтримки".