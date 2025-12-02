Такой украинской фамилией не похвастаешься: первое мнение людей может быть нехорошим

Ее носители живут буквально по всей стране

Среди множества разнообразніх украинских фамилий есть и те, которые могут невольно вызывать нехорошие ассоциации. К ним можно отнести такое родовое имя как Шахрай.

Информация об этом была опубликована на портале "Рідні", на котором рассказывают о происхождении фамилий и указана информация об украинских именах. На сайте также показаны области на карте, где живут владельцы этих родовых имен.

Носителей такой фамилии в Украине на данный момент не так уж и мало — 1248 человек.

Владельцы фамилии Шахрай проживают едва ли не по всей стране. На карте видно, что встретить их можно во многих областях.

Ономатологи полагают, что это родовое имя входит в группу фамилий, образованных от определений, которыми называли хитрых и льстивых людей. В украинском языке "шахрай – "хитрый, ловкий и нечестный в поступках человек; мелкий вор".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая украинская фамилия звучит, как матерное слово. Это родовое имя довольно редкое и встречается в основном в западных регионах. Чаще его имеют люди с именами Александра и Степан.