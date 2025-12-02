Зинченко не стрелял в Фарион? В деле убийства языковеда появились интересные детали (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дочь убитой уже рассказала, что думает о новых показаниях
В деле убийства языковеда Ирины Фарион появились новые детали. Ведь один из свидетелей уверен, что не Вячеслав Зинченко стрелял в женщину.
Что нужно знать:
- Во Львове состоялось заседание по делу Фарион 2 декабря
- Новый свидетель рассказала, кого видела на месте преступления
- Дочь Фарион уже отреагировала на новые показания
Как сообщают местные каналы, на заседании во Львове свидетельница из Закарпатья рассказала, что Зинченко на месте преступления не видела. Женщина в тот момент как раз наведывалась к больному брату в третий дом рядом.
"Видела другого мужчину — с виду около 30 лет. И это не Зинченко, он выглядел иначе. Разговаривал на русском", — заявила свидетельница в суде.
Она добавила, что передавала эту информацию полиции еще 20 июля, однако тогда копы взяли у нее номер и все. Ее не звонили и не вызывали в полицию. При этом позже свидетелю якобы звонили по телефону со скрытых номеров, угрожали убить ребенка и спрашивали, сколько ему заплатил адвокат.
К слову, в суд женщина попала через так называемую "группу поддержки Зинченко". Она считает, что юноша не виновен в убийстве Фарион.
Как отреагировала дочь языковеда
София Особа, дочь Ирины Фарион, после суда рассказала журналистам о своих впечатлениях. По ее словам, показаниям женщины нельзя верить. Дочь погибшей подчеркнула, что будет продолжать добиваться правосудия и сделает для этого все.
"Цирк одного актера. Это все ложь", — сказала София Особа.
Убийство Фарион — что известно
19 июля 2024 возле своего дома во Львове застрелили языковеда Ирину Фарион. Она скончалась в больнице от полученных травм. 25 июля полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко в Днепре по подозрению в убийстве.
Суд заключил его под стражу без права залога. Ему инкриминируют умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости и незаконное владение оружием. В ходе расследования проведено более 60 экспертиз и допрошено более 1500 свидетелей. Обвинительный акт был передан в суд 26 декабря 2024 года, продолжается рассмотрение дела.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на месте убийства языковеда хотят установить мемориал. В прошлом году ее именем назвали улицу.