Зинченко не стрелял в Фарион? В деле убийства языковеда появились интересные детали (видео)

Дочь убитой уже рассказала, что думает о новых показаниях

В деле убийства языковеда Ирины Фарион появились новые детали. Ведь один из свидетелей уверен, что не Вячеслав Зинченко стрелял в женщину.

Что нужно знать:

Во Львове состоялось заседание по делу Фарион 2 декабря

Новый свидетель рассказала, кого видела на месте преступления

Дочь Фарион уже отреагировала на новые показания

Как сообщают местные каналы, на заседании во Львове свидетельница из Закарпатья рассказала, что Зинченко на месте преступления не видела. Женщина в тот момент как раз наведывалась к больному брату в третий дом рядом.

"Видела другого мужчину — с виду около 30 лет. И это не Зинченко, он выглядел иначе. Разговаривал на русском", — заявила свидетельница в суде.

Она добавила, что передавала эту информацию полиции еще 20 июля, однако тогда копы взяли у нее номер и все. Ее не звонили и не вызывали в полицию. При этом позже свидетелю якобы звонили по телефону со скрытых номеров, угрожали убить ребенка и спрашивали, сколько ему заплатил адвокат.

К слову, в суд женщина попала через так называемую "группу поддержки Зинченко". Она считает, что юноша не виновен в убийстве Фарион.

Как отреагировала дочь языковеда

София Особа, дочь Ирины Фарион, после суда рассказала журналистам о своих впечатлениях. По ее словам, показаниям женщины нельзя верить. Дочь погибшей подчеркнула, что будет продолжать добиваться правосудия и сделает для этого все.

"Цирк одного актера. Это все ложь", — сказала София Особа.

Убийство Фарион — что известно

19 июля 2024 возле своего дома во Львове застрелили языковеда Ирину Фарион. Она скончалась в больнице от полученных травм. 25 июля полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко в Днепре по подозрению в убийстве.

Ирина Фарион

Суд заключил его под стражу без права залога. Ему инкриминируют умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости и незаконное владение оружием. В ходе расследования проведено более 60 экспертиз и допрошено более 1500 свидетелей. Обвинительный акт был передан в суд 26 декабря 2024 года, продолжается рассмотрение дела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на месте убийства языковеда хотят установить мемориал. В прошлом году ее именем назвали улицу.