Є цифра, після якої росіяни на фронті пробуксують, - Берлінська

Волонтерка пояснила, що може змінити хід війни

Україна може зупинити просування російських військ на фронті, якщо досягне однієї конкретної цифри. Зараз Збройні сили щомісяця знищують близько 16 тисяч окупантів, але цього недостатньо для зупинки наступу. Росія мобілізує по 35 тисяч людей щомісяця, тому їхня армія постійно поповнюється новими силами.

Що треба знати:

Машина війни РФ має межу потужності

Втрати треба збільшити майже вдвоє

Технологізація фронту – ключ до перемоги

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка, засновниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська. Детальніше читайте у матеріалі: "Ми можемо зупинити Путіна на наших умовах. Одна цифра і РФ пробуксує, – Марія Берлінська".

Берлінська пояснила, що зупинка російського наступу залежить від простої математики. Москва щомісяця відправляє на фронт близько 35 тисяч нових мобілізованих. Українські військові в середньому знищують 16 тисяч ворожих солдатів за той самий період.

Такого темпу втрат недостатньо, щоб зупинити просування окупантів. Росіяни компенсують всі втрати і навіть збільшують угруповання на передовій. Через це армія РФ продовжує наступати, хоча і повільно.

Як досягти критичної цифри

Волонтерка впевнена, що досягти потрібного рівня втрат ворога цілком реально. Для цього потрібно активно впроваджувати технології на лінії фронту. Україна має відмовитися від застарілих методів ведення війни і перейти на нові підходи.

Це абсолютно реальні речі, якщо суспільство включиться в технологічну війну: виготовлення, популяризація технологій, навчання людей, як це застосовувати. Нам треба просто думати математично і витрачати час на те, щоб ми отримали цю цифру – 32 тисячі, пояснила Берлінська.

Ключовим рішенням волонтерка називає зміну співвідношення втрат між українськими та російськими військами. Зараз це один до трьох або один до чотирьох на користь України. Але за допомогою технологій можна досягти співвідношення один до шести, семи або навіть восьми.

Берлінська наголошує, що фронт потрібно тримати не людьми, а технологічними засобами. Піхота має знаходитися на безпечній відстані від лінії зіткнення. Один кілометр фронту зараз можуть утримувати всього четверо-п'ятеро бійців.

Що потрібно змінити на фронті

Волонтерка критикує відсутність належної підготовки оборонних ліній. Україна постійно відступає на непідготовані позиції без укріплень. Це призводить до того, що невелика кількість людей має тримати величезну територію.

Правильний підхід передбачає створення укріпленої лінії глибиною 25-30 кілометрів. Позиції мають бути замінованими, фортифікованими та максимально ускладненими для ворога. На таких ділянках потрібно активно використовувати наземні роботи та дистанційне керування дронами.

Марія Берлінська

Берлінська впевнена, що вже зараз починається ера дистанційного управління безпілотниками. Оператор може сидіти в Житомирі і керувати дроном, який працює під Покровськом. Така система значно знижує ризики для людей на передовій.

Волонтерка також говорить про розвиток автономних систем. Людина не керує роботом безпосередньо, а лише задає алгоритм дій. Після цього техніка сама виконує завдання. Наприклад, невеликий рій дронів може літати і самостійно атакувати будь-яку виявлену техніку чи солдатів противника.

