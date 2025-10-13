Фіктивно з ним розлучилася і їздить по Європі: як виглядає дружина друга Путіна Бастрикіна

Дружина Бастрикіна є впливовою людиною

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, який образив усю Держдуму, був одружений двічі. З нинішньою дружиною Ольгою Олександровою, яка народила йому двох дітей, він оформив фіктивне розлучення.

Що варто знати:

Олександр Бастрикін є близькою людиною з оточення Путіна і з 2011 року обіймає посаду голови Слідчого комітету Росії.

Дружина Бастрикіна оформила з ним фіктивне розлучення для обходу санкцій і подорожує Європою

Як виглядає і що відомо про дружину Олександра Бастрикіна

Олександр Бастрикін збудував успішну кар’єру завдяки дружбі з диктатором Володимиром Путіним, з яким колись навчався в одній групі. І вже майже 15 років обіймає посаду головного слідчого Росії.

Олександр Бастрикін товаришує з Путіним зі студентських років

У шлюбі чиновник був двічі. Його першою дружиною стала однокурсниця Наталія Миколаївна, з якою він познайомився під час навчання на юридичному факультеті. Їхній шлюб розпався наприкінці 1980-х.

Другою дружиною стала Ольга Іванівна Александрова — юрист, кандидат наук та ректор Всеросійського університету юстиції при Мін’юсті РФ. Довгий час жінка керувала пітерською філією академії, а також, за даними ЗМІ, володіла нерухомістю в Іспанії та Чехії.

Дружина Олександра Бастрикіна

У шлюбі у пари народилися двоє дітей: син Сергій та син Борис, який носить прізвище Ревнов.

У відкритому доступі про дружину Бастрикіна мало інформації, повідомляється лише, що вона є досить впливовою особою з пристойними доходами. Наприклад, у 2020 році, Ольга заробила заробилапонад 7,8 млн рублів (близько 85 тисяч доларів), а роком раніше її дохід становив понад 11 млн рублів (приблизно 120 тисяч доларів).

Ольга Александрова (Бастрикіна)

Як повідомляє Telegram-канал "ГУЛАГу-НЕТ", дружина головного слідчого Росії Бастрикіна оформила з ним фіктивне розлучення, щоб уникнути економічних санкцій. У 2023 році вона була помічена в Австрії, куди приїхала як голова російської делегації на Конференцію Альянсу з боротьби з торгівлею людьми при ОБСЄ.

Ольга фіктивно розлучилася з Бастрикіним

У "загниваючій" Європі Ольга добре проводила час державним коштом, зокрема відвідувала СПА, ресторани та дорогі магазини, тому часу на Конференцію в неї не було.

Дружина Бастрикіна їздить Європою

Повідомляється, що в Австрії вона була не одна, а разом із молодим коханцем, який також входив до складу делегації. Але в мережі немає їхніх спільних фотографій.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про першу дружину путінського глашатая Пєскова. Вона вела розгульний спосіб життя і померла молодою.