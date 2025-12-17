"Великий успіх України": Ігаль Левін про несподівану здатність ЗСУ

Те, що відбувається зараз на фронті, йде точно не за "книжковими" військовими моделями

Збройні сили України ведуть бойові дії в умовах критичного некомплекту у всіх підрозділах. Однак незважаючи на цю проблему, Україна все ж таки зберігає боєздатність, продовжує організований відступ на окремих напрямках, завдаючи при цьому суттєвих втрат ворогові. І це видно з операції у Куп’янську.

Навіть укомплектованість на рівні близько 70% у нинішніх умовах вважається рідкісним досягненням

Попри дефіцит, Україна зберігає боєздатність та керованість військ

Поточна війна не відповідає класичним "книжковим" військовим моделям

Про це сказав офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін у відео на своєму Youtube-каналі. За його словами, навіть укомплектованість підрозділів на рівні 70% у нинішніх умовах вважається "дивом". І це навіть може кардинально змінити перебіг бойових дій.

Також зберігає можливість проводити тактичні операції, включаючи можливість взяти в блокаду, взяти в котел кілька сотень російських солдатів. Це дорогого варте підкреслив Левін.

Він додав, що те, що зараз відбувається на фронті, не вкладається в "книжкові" військові моделі. Тобто, у класичній теорії показником втрати наступального потенціалу вважається укомплектованість нижче 70%. Але в поточній війні такі показники – успіх.

Ось у нас у цій війні це щастя, великий успіх, якщо у вас підрозділ до 70% буде укомплектований. Йдеться про піхоту, військові підрозділи. Ті, хто дійсно безпосередньо тягнуть лямку на самому фронті на нулі вважає експерт.

В України виходить проводити операції тактичного рівня і наступальні. Левін наголосив, що це оперативне мистецтво.

При цьому є безліч різних прогнозів, дискусій та полеміки щодо українських командирів. Експерт вважає, що подібні висновки часто супроводжуються значним інформаційним шумом, у тому числі кидками та спекуляціями в медіа та соціальних мережах.

На його думку, ключовим фактором залишається здатність українських командирів діяти на тактичному рівні, знаходити вразливі ділянки оборони супротивника та уникати лобових зіткнень, роблячи ставку на маневр та елементи оперативного мистецтва.

Куп’янськ на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в листопаді Путін відвідав один із командних пунктів угрупування "Захід" ЗС РФ, де йому доповіли, що Куп’янськ нібито повністю окупований. Тоді Генштаб ЗСУ спростував цю інформацію.

12 грудня російські війська потрапили до оточення в районі Куп’янська. Того ж дня до міста приїхав президент України Володимир Зеленський. Він був приблизно за 500 м від зони, де йдуть запеклі бої.

Українським військам вдалося вибити ворога із житлового масиву Ювілейний. У ході боїв російська сторона зазнала значних втрат — понад тисячу військових лише загиблими. Водночас українські військові знищили газопровід, яким російські підрозділи намагалися приховано проникати в Куп’янськ, повністю перекривши ворогові цей шлях.