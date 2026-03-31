Видатний український біоінженер зник під час окупації Бучі: чим він прославився та що з ним стало

Жінка підробила заповіт на свою користь

Український вчений у сфері біоінженерії, академік Української та Європейської академій наук Микола Колбун зник у 2022 році під час російської окупації міста Буча Київської області. Приятельку, яка допомагала йому по господарству, підозрюють у привласненні майна науковця вартістю 18 мільйонів гривень.

Зникненням науковця могла скористатися його помічниця

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, Микола Колбун не мав родини та жив сам. На момент зникнення чоловіку було 77 років. Слідство встановило, що цим скористалася жінка, яка допомагала йому по господарству. Вона діяла у змові зі співмешканцем та знайомим — уродженцем Чеченської республіки РФ, а також іншими особами.

Микола Колбун

Коли Микола Колбун зник, вони замінили справжній заповіт науковця на фіктивний — на користь "помічниці". Заповіт виготовили окремо та підписали від імені Колбуна. Потім злочинна група ініціювала в суді процедуру визнання академіка померлим, щоб отримати доступ до спадщини.

Щоб встановити правду, слідчі опитали понад 30 свідків, вилучили документи та техніку, провели 16 обшуків у різних областях України. Жінці та її співмешканцю повідомили про підозру, їхній спільник з РФ отримав підозру заочно.

Слідчі дії

Обшуки пройшли в кількох областях

Їм інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, підроблення документів та замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб. Жінка та її співмешканець перебувають під вартою з альтернативою застави, слідство триває.

Що відомо про зникнення Миколи Колбуна

Окремо перевіряються обставини зникнення академіка. Неподалік місця, де було знайдено його телефон, виявлено людські рештки. Прокуратура ініціювала проведення ДНК-експертизи, — йдеться у повідомленні

Микола Колбун — один з найяскравіших представників сучасної біоінженерії

Микола Дмитрович Колбун був фахівцем у галузі біофізики та електромагнітної біології. Доктор технічних наук (2008), професор (2008), академік УАН. Колбун досліджував надслабкі електромагнітні поля біологічних об'єктів, є розробником інноваційного медичного напряму та технології — інформаційно-хвильової терапії (ІХТ).

Микола Колбун

Це — медицина співпраці з організмом, яка базується на "розумності" живого, порогових рівнях чутливості організму ("електромагнітна гомеопатія") і управлінні фізіологічними процесами організму через інформаційно-хвильовий (електромагнітний) гомеостаз біооб'єкта.

Науковець розробив методики лікування та реабілітації хворих на інфекційні хвороби, які виникають внаслідок СНІДу. Також Микола Колбун обґрунтував нові підходи до доказової та персоналізованої медицини. Він розробив нову концепцію хоспісів та паліативної медицини. Науковець є автором понад 15 медико-соціальних програм, готових до впровадження, у тому числі — сімейна медицина, профілактична, паліативна, реабілітаційна медицина тощо.

Міністерство охорони здоров'я України включило пристрої ІХТ, зокрема, "ІХТ-Поріг" та "ІХТ-Колбун", розроблені компанією "Біополіс", до державного реєстру медичних виробів. Їх використовують у багатьох галузях медицини.

