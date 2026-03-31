Выдающийся украинский биоинженер исчез во время оккупации Бучи: чем он прославился и что с ним стало

Его знакомая подделала завещание в свою пользу

Украинский ученый в сфере биоинженерии, академик Украинской и Европейской академий наук Николай Колбун исчез в 2022 году во время российской оккупации города Буча Киевской области. Приятельницу, помогавшую ему по хозяйству, подозревают в присвоении имущества ученого стоимостью 18 миллионов гривен.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, Николай Колбун не имел семьи и жил сам. На момент исчезновения мужчине было 77 лет. Следствие установило, что этим воспользовалась женщина, которая помогала ему по хозяйству. Она действовала в сговоре с сожителем и знакомым — уроженцем Чеченской республики РФ, а также другими лицами.

Когда Николай Колбун исчез, они заменили настоящее завещание ученого фиктивным — в пользу "помощницы". Завещание было изготовлено отдельно и подписано от имени Колбуна. Затем преступная группа инициировала в суде процедуру признания академика умершим, чтобы получить доступ к наследству.

Чтобы установить правду, следователи опросили более 30 свидетелей, изъяли документы и технику, провели 16 обысков в разных областях Украины. Женщине и ее сожителю сообщили о подозрении, их подельник из РФ получил подозрение заочно.

Им инкриминируют несанкционированные действия с информацией, подлог документов и покушение на мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц. Женщина и ее сожитель находятся под стражей с альтернативой залога, следствие продолжается.

Отдельно проверяются обстоятельства исчезновения академика. Недалеко от места, где был найден его телефон, обнаружены человеческие останки. Прокуратура инициировала проведение ДНК-экспертизы, — говорится в сообщении

Николай Дмитриевич Колбун являлся специалистом в области биофизики и электромагнитной биологии. Доктор технических наук (2008 г.), профессор (2008), академик УАН. Колбун исследовал сверхслабые электромагнитные поля биологических объектов, разработчик инновационного медицинского направления и технологии — информационно-волновой терапии (ИХТ).

Это — медицина сотрудничества с организмом, которая базируется на "разумности" живого, пороговых уровнях чувствительности организма ("электромагнитная гомеопатия") и управлении физиологическими процессами организма через информационно-волновой (электромагнитный) гомеостаз биообъекта.

Ученый разработал методики лечения и реабилитации больных инфекционными болезнями, которые возникают в результате СПИДа. Также Колбун обосновал новые подходы к доказательной и персонализированной медицине. Он разработал новую концепцию хосписов и паллиативной медицины. Ученый является автором более 15 медико-социальных программ, готовых к внедрению, в том числе семейная медицина, профилактическая, паллиативная, реабилитационная медицина и т.д.

Министерство здравоохранения Украины включило устройства ИХТ, в частности, "ИХТ-Порог" и "ИХТ-Колбун", разработанные компанией "Биополис", в государственный реестр медицинских изделий. Их используют во многих областях медицины.

