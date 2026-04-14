"Это апокалипсис". В Мелитополе местные бьют тревогу без воды и света: что происходит в городе (видео)

Оккупационные власти уже назвали "причину" проблем

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области уже несколько дней отсутствует свет, а местами и вода. Местные жители очень беспокоятся, ведь точной информации, когда возобновят электроснабжение нет.

Как сообщают местные каналы, многие жители Мелитополя хотят уехать из города до стабилизации ситуации. Добавим, что 13 апреля пророссийский коллаборант Евгений Балицкий сказал, что в городе действуют отключения электроэнергии.

Причиной "власти" Мелитополя назвали "плановые работы на энергообъектах". Правда, ночью местные слышали мощные взрывы. Мониторы писали, что были удары по энергообъектам оккупантов, на подстанциях "Мелитопольская-150" возник пожар.

Пожар после взрывов в Мелитополе

Именно после этого в городе исчезла и вода. Ситуация настолько критична, что оккупационные власти запретили работу автомоек самообслуживания. Эти ограничения якобы направлены на "оптимизацию использования воды".

Местные жители изрядно обеспокоены продолжающимися несколько дней отключениями и тем, что возобновление электроснабжения под вопросом. Люди в видео говорят:

Я уже просто хочу переехать куда-нибудь, где есть цивилизация. Чем это все закончится, никто не знает.

Все, света в Мелитополе нет. Апокалипсис. Ничего не работает, светофоры не работают, даже страшно на дорогу выезжать.

Все сидят без света. Хотя воду, слава Богу, дали. Говорят, света не будет 5-7 дней.

Мы живем в квартире, нет ни света, ни воды, ни газа. Не известно, что будет дальше. Ночью было много прилетов. Как-то стало страшно жить.

