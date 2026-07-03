Под ударом оккупированные Крым и Мариуполь: известно о поражении подстанций (видео)

Возникли перебои с энергоснабжением

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В ночь на пятницу, 3 июля, на оккупированных территориях Украины прогремели многочисленные взрывы. В Мариуполе и Крыму после атаки возникло несколько пожаров.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", в результате российских ударов на территории оккупированного поражены и горели несколько электрических подстанций.

ПС 110/35/10 кВ "Белогорск" в Белогорске

ПС 220/35/10 кВ "Марьяновка" в Красногвардейском районе (повторно)

ПС 110/35/10 кВ "Старый Крым" в Старом Крыму

ПС "Джанкой" 330 кВ в Джанкое

ПС 35/10 кВ "Загородная" в Джанкое

ПС 110 кВ "Саки" в Саках (на данный момент не подтверждено, доразведывается)

Пожар после удара по подстанции в Белогорске. Фото: "Крымский ветер"

Рядом с селом Марьяновка, где горит подстанция, также отмечается пожар в районе железнодорожного моста возле села Янтарное. Железнодорожный мост построен над Красногвардейской ветвью Северо-Крымского канала.

Громко было также в оккупированном Мариуполе

Кроме того, пишет Telegram-канал Exilenova+, под ударом находился Мариуполь. После атаки в городе возникло несколько очагов пожара. По данным местных жителей, под удар попали фурами кафиров и стоянки с фурами. После атаки во многих районах Мариуполя нет света.

Пожар на одной из локаций после удара. Фото: "Мариуполь сейчас"

Одна из фур на бульваре Шевченко, сгоревшая в результате атаки. Фото: "Мариуполь сейчас"

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в российском городе Белгород в ночь на пятницу, 3 июля, прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, под удар попал завод "Энергомаш" и местная ТЭЦ.