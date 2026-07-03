Под ударом оккупированные Крым и Мариуполь: известно о поражении подстанций (видео)
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Возникли перебои с энергоснабжением
В ночь на пятницу, 3 июля, на оккупированных территориях Украины прогремели многочисленные взрывы. В Мариуполе и Крыму после атаки возникло несколько пожаров.
Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", в результате российских ударов на территории оккупированного поражены и горели несколько электрических подстанций.
- ПС 110/35/10 кВ "Белогорск" в Белогорске
- ПС 220/35/10 кВ "Марьяновка" в Красногвардейском районе (повторно)
- ПС 110/35/10 кВ "Старый Крым" в Старом Крыму
- ПС "Джанкой" 330 кВ в Джанкое
- ПС 35/10 кВ "Загородная" в Джанкое
- ПС 110 кВ "Саки" в Саках (на данный момент не подтверждено, доразведывается)
Рядом с селом Марьяновка, где горит подстанция, также отмечается пожар в районе железнодорожного моста возле села Янтарное. Железнодорожный мост построен над Красногвардейской ветвью Северо-Крымского канала.
Громко было также в оккупированном Мариуполе
Кроме того, пишет Telegram-канал Exilenova+, под ударом находился Мариуполь. После атаки в городе возникло несколько очагов пожара. По данным местных жителей, под удар попали фурами кафиров и стоянки с фурами. После атаки во многих районах Мариуполя нет света.
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Ранее "Телеграф" сообщал, что в российском городе Белгород в ночь на пятницу, 3 июля, прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, под удар попал завод "Энергомаш" и местная ТЭЦ.