Від телебачення до ЗСУ: хто такий полковник Єлізаров, який пішов у відставку слідом за Федоровим

Військовий пояснив свій крок незгодою з останніми кадровими рішеннями

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Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення. Причиною рішення він назвав звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Відповідну заяву було опубліковано на сторінці Єлізарова у Facebook. Він пояснив, що не вважає усунення Федорова правильним рішенням.

"На жаль, на п’ятий рік війни я написав рапорт про звільнення з ЗСУ. Я вважаю, що усунення М. Федорова це велике зло для обороноздатності країни. Слава Україні!", — Написав він.

Рапорт про звільнення. Фото: Павло Єлізаров

Для розуміння ситуації:

У середу, 15 липня, президент Володимир Зеленський провів закриту зустріч із нардепами партії "Слуга народу". Серед обговорюваних тем були і перестановки в уряді. Як стало відомо, нинішній голова Міноборони не втримав посади.

Про це "Телеграфу" повідомили у керівництві фракції. Детально про це йдеться у нашому матеріалі: "Федоров – все. Стало відомо, які перестановки в уряді готує Зеленський".

Тим часом, замість Михайла Федорова головою оборонного відомства стане нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Що стосується подальшої долі поки що міністра оборони, то воєн, швидше за все, піде з Кабміну зовсім. Також є варіант, що Федоров стане радником президента.

Що відомо про Павла Єлізарова

Павло Олександрович Єлізаров "Лазар" народився 12 жовтня 1968 року в Кишиневі (Молдова).

У 1976-1984 роках навчався у середній школі №17 міста Кишинів. У 1988 році з відзнакою закінчив Кишинівський електромеханічний технікум та отримав спеціальність "Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації".

1999 — закінчив Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, спеціальність — Маркетинг у виробничій сфері, 2009-го закінчив той самий виш і отримав диплом за спеціальністю "Фінанси".

2025 – закінчив Національний університет оборони України та отримав стратегічний рівень військової освіти (L-4) та професійну кваліфікацію "офіцер стратегічного рівня".

Павло Єлізаров

Кар’єра

У період з 1996 по 2006 рік був президентом холдингу "СЕВ", керував командою з 2000 співробітників. Підприємство спеціалізувалося на ліцензованому постачанні газу, сільгоспвиробництві та оздоровчому та ресторанно-готельному бізнесі.

З вересня 2006 року по червень 2007 року був заступником голови правління компанії "Автомобільні дороги України".

Потім із 2007 по 2008 був заступником міністра транспорту та зв’язку України.

Далі з вересня 2009 року по квітень 2010 року був заступником голови Державної служби автомобільних доріг України.

З 2010 року – продюсер, медіаменеджер, співзасновник групи компаній, що створювали ток-шоу Савіка Шустера та телеканал 3S.TV.

Павло Єлізаров

Був кандидатом у народні депутати у 2012 році.

У жовтні 2014 року разом із Савіком Шустером Єлізаров створив канал під брендом 3S.TV (ТОВ "Телерадіокомпанія "Всесвітня інформаційна служба"), ставши автором першої в Україні краудфандінової моделі фінансування телеканалу "Клуб 3S.TV".

Був продюсером ток-шоу Шустер Live, співавтором ток-шоу Шустер Live. Адреналін", продюсер проекту "Африканські пристрасті", який отримав ексклюзивні права на трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2010 року.

Також був продюсером проекту "Олімпійські пристрасті" (трансляція НТКУ Олімпійських ігор-2012 у Лондоні). Ведучим авторської програми "Свобода вибору. Реальне життя". Продюсером та автором соціальних ток-шоу "3S.TV|Economists" та "3S.TV|Bloggers".

Павло Єлізаров

Інші факти:

У 2015 році, коли Савік Шустер був позбавлений дозволу на роботу в Україні, приєднався до оголошеної телеведучою "голодування за захист свободи слова".

З 2018 року Павло Єлізаров – директор громадського лейблу, заснованого на технології блокчейн – Younk.

Член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів з 6 листопада 2019 року.

24 лютого 2022 року в перший день повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації до України вступив до лав територіальної оборони України — служив у 126-й окремий батальйон територіальної оборони (Дарницький р-н) 112-ї окремої бригади територіальної оборони.

Після завершення битви за Київ навесні 2022 року Єлізарова зі своєю групою було переведено до СЗГ ЗСУ.

Павло Єлізаров

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні може з’явитися нове міністерство, яке представлятиме величезний прошарок суспільства внутрішньо переміщених осіб (ВПО).