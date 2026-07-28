AliExpress більше не відправляє дорогі товари українцям? Стало відомо про прикрий випадок

Великі китайські маркетплейси не готові працювати в умовах воєнних ризиків

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Росія цілеспрямовано знищує склади "Нової пошти", через що багато людей втрачають свої посилки. Ситуація дійшла до такого, що китайські продавці могли змінити своє ставлення до відправлення товарів в Україну.

Так, у кореспондента "Телеграфу" стався прикрий випадок з таким відправленням. Після чергового обстрілу, "Нова пошта" повідомила його, що посилка з AliExpress була втрачена. Водночас в додатку AliExpress зазначалось, що вона затримується через бойові дії.

Повідомлення про втрату відправлення від НП

Після того як "Нова пошта" подала офіційні дані, в AliExpress перевірили інформацію про втрату посилки і через один день повернули кошти на рахунок. Сума складала близько 2000 гривень.

Кореспондент знову замовив той же товар через 15 хвилин після повернення коштів. Протягом доби в AliExpress обробляли запит, після чого без будь-яких пояснень просто повернули кошти. Можна припустити, що великі маркетплейси могли переглянути свою політику щодо відправлення дорогих товарів в Україну через безпекову ситуацію.

Варто зазначити, що AliExpress повернув гроші за дорогий товар, проте у замовленні був ще один дрібний товар і його таки обіцяють надіслати. Саме тому сума повернутих коштів не така як сума замовлення — тобто замовлення виконується частково, і в AliExpress не відправили клієнту тільки дорожчий товар

Повернення коштів від AliExpress за втрачену посилку

Також варто додати, що в AliExpress не надто оперативно інформують клієнтів про зміни. Так, в мобільному додатку маркетплейса скасування замовлення не відображене.

В додатку не відображені відмова у відправленні

Раніше "Телеграф" розповідав, як отримати відшкодування за втрачену через атаку посилку та що обов'язково треба вказати у заяві.