Загадковий візит глави ЦРУ до Москви: чи чекати "договірняка" щодо України?

Візит керівництва ЦРУ до Росії запустив хвилю чуток про глобальний торг

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Загадковий візит глави ЦРУ Джона Реткліффа, який Трамп обізвав "напіврутинним", насправді може бути безпосередньо пов’язаний з Україною, НАТО та ескалацією війни. Хоча про "договорняки" за спиною Києва, найімовірніше, не йдеться, українським політикам слід діяти на випередження.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловили політологи.

Раптова поїздка обростає чутками. НАТО у небезпеці?

Нагадаємо, 25 серпня в московському аеропорту Внуково було помічено літак Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Як виявилося, на його борту був Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф, який прибув до Росії для переговорів.

Мета поїздки офіційно не розкривається, проте президент США Дональд Трамп, коментуючи її, опосередковано натякнув, що вона стосувалася України. Хоча одразу ж згладив градус важливості, назвавши її "напіврутинною".

"Він (Реткліфф – ред.) там, знаєте, у певному напіврутинному режимі. Не хочу розчаровувати людей. Ми хотіли б, щоб війна в Україні закінчилася. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом", — сказав президент США.

Однак, незважаючи на це, візит продовжує обростати чутками, інсайдами та припущеннями. Так, наприклад, видання The Wall Street Journal, Politico, CBS та ABC, посилаючись на свої джерела, пишуть, що Реткліфф прилітав до Москви нібито, щоб застерегти Кремль від нападу на країни НАТО.

"Метою зустрічей було насамперед застерегти Росію від будь-яких ескалаційних дій проти країн Балтії", — заявило одне з джерел Politico.

Втім, Путін особисто так і не зустрівся з Реткліффом, як не погодився і на зустріч із його попередником на посаді голови ЦРУ Вільямом Бернсом у 2021 році за кілька місяців до вторгнення в Україну.

"Найближчими місяцями ми побачимо, наскільки його переконало це послання", — написав міжнародний кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов.

Україна – розмінна монета?

Якщо прийняти за правду всі чутки, які поки що офіційно ніхто не підтверджував, то напрошується логічне питання: чи можуть Кремль і Вашингтон розіграти карту України як розмінну монету в питанні глобального протистояння. Мовляв, поступки Заходу щодо України в обмін на спокій у Європі.

Політолог Олексій Якубіну коментарі "Телеграфу" заявив, що це малоймовірно.

Олексій Якубін

"Я не думаю, що на цих переговорах мова йшла за принципом торгу: мовляв, примусьте Україну здати Донбас, а ми не будемо створювати проблем для країн Балтії. Якщо дивитися на досвід попередніх візитів, то сумніваюся, що діалог будувався саме так", — вважає Якубін і додає, що проти версії з "договірняком" також виступає і відсутність особистої зустрічі з Путіним.

На думку експерта, враховуючи досвід минулих візитів глав ЦРУ до Росії, поїздка Реткліффа мала скоріше інформативний (попереджувальний) характер.

"Тобто відбулося інформування, що американській стороні відомо про певні дії РФ", — припустив Якубін.

Не вірить у "торги" по Україні і голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. На його думку, американська спецслужба прибула до Москви із попередженням, а не на переговори.

Володимир Фесенко

"Це директор ЦРУ, а не дипломат, який приїхав на переговори. Він приїхав із попередженням. Попередження — це не означає торги, де одна сторона щось пропонує, а інша там щось відповідає і шукають згоди. У даному випадку йдеться про попередження, щоб російська сторона не здійснювала відповідних кроків.

Це абсолютно не стосується України. Це інша справа. Це стосується дійсно, за деякими повідомленнями, ризиків нападу на сусідні країни НАТО. Ну, у зоні ризику, насамперед, країни Балтії. Усі ці версії про поступки й обміни, це, я б сказав, популістська конспірологія, яка не відповідає практиці діяльності спецслужб", — вважає Фесенко.

При цьому, додає співрозмовник, навіть якби йшлося про якісь "торги", то можливості США з примусу Києва обмежені, а грати на руку Москві та демонструвати свою слабкість не входить до прагматичних інтересів Вашингтона.

Протилежну точку зору щодо цього має політолог Володимир Цибулько. У коментарі "Телеграфу" він припустив, що сценарій "договорняка" цілком імовірний як спроба Кремля нав'язати пакетний торг, але не як чесна угода.

Володимир Цибулько

"Москва може запропонувати "стриманість" у Балтії в обмін на тиск на Київ, обмеження допомоги чи визнання російських здобутків. Однак "ненапад на НАТО" — не поступка Росії, а її базовий обов’язок. Обмін України на тимчасову паузу лише заохотить Кремль до нового шантажу", — вважає експерт.

У такій ситуації, вважає Цибулько, українським політикам важливо не зволікати і не чекати, доки Київ зроблять розмінною монетою, а діяти на випередження.

"Запропонувати союзникам власну рамку: безпека України є передовою лінією безпеки НАТО. Потрібні консультації зі США, Балтією, Польщею, Північною Європою та Британією, вимога не ухвалювати рішень без Києва і довгострокові пакети зброї, ППО та санкцій. Поступка агресору не купує миру — вона дає йому час відновити сили", — підкреслив співрозмовник.

Що якщо не "договорняк"? Про що міг говорити Реткліфф

На думку Якубіна, Україна та НАТО дійсно обговорювалися під час візиту глави ЦРУ, однак у ракурсі збільшення рівня ескалації.

"Сходами ескалації ми рухаємося все вище і вище. І тут є досить багато різних небезпек, у тому числі, що війна вже розповзається по регіону. Мова про зальоти ракет і дронів до Молдови, Румунії, Польщі.І в цій ситуації виникає історія з тим, що Росія гібридно випробовує реакцію країн НАТО на зальоти своїх ракет і дронів. Я не виключаю, що директор ЦРУ міг доносити до росіян інформацію про те, що у Вашингтоні бачать цей умисел. Вони розуміють, що це свідома перевірка реакції Заходу, і наступною точкою напруги можуть стати країни Балтії", — припустив співрозмовник.

Виходячи з цього, Якубін робить висновок, що візит Реткліффа скоріше схожий на те, що у Вашингтоні стурбовані напрямком, який приймає війна в Україні з її ескалацією за останні місяці.

"Вони хочуть і, можливо, пропонують Росії якимось чином знизити цей рівень ескалації. Зібравши всю інформацію до купи, ми можемо зрозуміти, що це питання там порушувалося. Швидше за все, надалі воно може бути пов’язане зі спробою якоїсь нової зустрічі переговорників", — додав Якубін.

Несподіваний плюс для Києва

Якубін звертає увагу, що для України загадковий візит глави ЦРУ може обернутися несподіваною перевагою. Логіка така: факт такої реакції означає, що США готові працювати з цими ризиками. Американці чітко поінформували, що бачать дії Росії.

"Інша справа, що Москва може і не змінити свою поведінку щодо тих же країн Балтії. Крім того, на зустрічі явно піднімався український трек, а також, ймовірно, іранське питання, яке зараз дуже складно дається Вашингтону.

Про пряму торгівлю — мовляв, "віддайте Донбас, а ми не чіпатимемо інших регіонів" — не йдеться, у такій дипломатії це так не працює. А ось про активізацію переговорного треку цілком. Не виключено, що є спроба вийти хоча б на частковий мораторій щодо ударів по інфраструктурі та безпеці у Чорному морі. Але тут виникає парадокс: бачачи чутливу реакцію США, Кремль може використати це як стимул давити далі. І головне питання зараз — як реагуватиме Білий дім і чи готовий він діяти рішуче, якщо Росія піде на подальшу ескалацію", — додав Якубін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому шеф ЦРУ літав до Москви і чи бачать у Брюсселі шанс на світ.