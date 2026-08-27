Загадочный визит главы ЦРУ в Москву: ждать ли "договорняка" по Украине?

Визит руководства ЦРУ в Россию запустил волну слухов о глобальном торге

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Загадочный визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, который Трамп обозвал "полурутинным", на самом деле может быть напрямую связан с Украиной, НАТО и эскалацией войны. Хотя о "договорняках" за спиной Киева, вероятнее всего, речи не идет, украинским политикам следует действовать на опережение.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказали политологи.

Внезапная поездка обрастает слухами. НАТО в опасности?

Напомним, 25 августа в московском аэропорту Внуково был замечен самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Как оказалось, на его борту находился Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, который прибыл в Россию для переговоров.

Цель поездки официально не раскрывается, однако президент США Дональд Трамп, комментируя её, косвенно намекнул, что она касалась Украины. Хотя сразу же сгладил градус важности, назвав её "полурутинной".

"Он (Рэтклифф – ред.) там, знаете, в неком полурутинном режиме. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, будь я президентом", — сказал президент США.

Однако, несмотря на это, визит продолжает обрастать слухами, инсайдами и предположениями. Так, например, издания The Wall Street Journal, Politico, CBS и ABC, ссылаясь на свои источники, пишут, что Рэтклифф прилетал в Москву якобы, чтобы предостеречь Кремль от нападения на страны НАТО.

"Целью встреч было прежде всего предостеречь Россию от любых эскалационных действий против стран Балтии", — заявил один из источников Politico.

Впрочем, Путин лично так и не встретился с Рэтклиффом, как не согласился и на встречу с его предшественником на посту главы ЦРУ Уильямом Бернсом в 2021 году за несколько месяцев до вторжения в Украину.

"В ближайшие месяцы мы увидим, насколько его убедило это послание", — написал международный корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

Украина — разменная монета?

Если принять за правду все слухи, которые пока официально никто не подтверждал, то напрашивается логичный вопрос: могут ли Кремль и Вашингтон разыграть карту Украины в качестве разменной монеты в вопросе глобального противостояния. Дескать, уступки Запада по Украине в обмен на спокойствие в Европе.

Политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" заявил, что это маловероятно.

Алексей Якубин

"Я не думаю, что на этих переговорах речь шла по принципу торга: мол, заставьте Украину сдать Донбасс, а мы не будем создавать проблем для стран Балтии. Если смотреть на опыт предыдущих визитов, то сомневаюсь, что диалог строился именно так", — считает Якубин и добавляет, что против версии с "договорняком" также выступает и отсутствие личной встречи с Путиным.

По мнению эксперта, учитывая опыт прошлых визитов глав ЦРУ в Россию, поездка Рэтклиффа носила скорее информативный (предупреждающий) характер.

"То есть, состоялось информирование, что американской стороне известно об определенных действиях РФ", — предположил Якубин.

Не верит в "торги" по Украине и Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его мнению, американская спецслужба прибыла в Москву с предупреждением, а не на переговоры.

Владимир Фесенко

"Это директор ЦРУ, а не дипломат, приехавший на переговоры. Он приехал с предупреждением. Предупреждение — это не значит торги, где одна сторона что-то предлагает, а другая там что-то отвечает и ищут согласия. В данном случае речь идет о предупреждении, чтобы российская сторона не предпринимала соответствующих шагов.

Это совершенно не касается Украины. Это другое дело. Это касается действительно, по некоторым сообщениям, рисков нападения на соседние страны НАТО. Ну, в зоне риска, прежде всего, страны Балтии. Все эти версии об уступках и обменах, это, я бы сказал, популистская конспирология, которая не соответствует практике деятельности спецслужб", — считает Фесенко.

Пр этом, добавляет собеседник, даже если бы речь шла о каких-то "торгах", то возможности США по принуждению Киева ограничены, а играть на руку Москве и демонстрировать свою слабость не входит в прагматические интересы Вашингтона.

Противоположную точку зрения по этому поводу имеет политолог Владимир Цыбулько. В комментарии "Телеграфу" он допустил, что сценарий "договорняка" вполне вероятен в качестве попытки Кремля навязать пакетный торг, но не как честное соглашение.

Владимир Цыбулько

"Москва может предложить "сдержанность" в Балтии в обмен на давление на Киев, ограничение помощи или признание российских достижений. Однако ненападение на НАТО — не уступка России, а ее базовая обязанность. Обмен Украины на временную паузу лишь побудит Кремль к новому шантажу", — считает эксперт.

В такой ситуации, считает Цыбулько, украинским политикам важно не медлить и не ждать, пока Киев сделают разменной монетой, а действовать на опережение.

"Предложить союзникам свою рамку: безопасность Украины является передовой линией безопасности НАТО. Нужны консультации с США, Балтией, Польшей, Северной Европой и Британией, требование не принимать решения без Киева и долгосрочные пакеты оружия, ПВО и санкций. Уступка агрессору не приобретает мир – она дает ему время восстановить силы", — отметил собеседник.

Что если не "договорняк"? О чем мог говорить Рэтклифф

По мнению Якубина, Украина и НАТО действительно обсуждалась во время визита главы ЦРУ, однако в ракурсе увеличения уровня эскалации.

"По лестнице эскалации мы двигаемся все выше и выше. И здесь есть достаточно много разных опасностей, в том числе, что война уже расползается по региону. Речь о залетах ракет и дронов в Молдову, в Румынию, в Польшу. И в этой ситуации возникает история с тем, что Россия гибридно испытывает реакцию стран НАТО на залеты своих ракет и дронов. Я не исключаю, что директор ЦРУ мог доносить до россиян информацию о том, что в Вашингтоне видят этот умысел. Они понимают, что это сознательная проверка реакции Запада и следующей точкой напряжения могут стать страны Балтии", — предположил собеседник.

Исходя из этого, Якубин делает вывод, что визит Рэтклиффа скорее похож на то, что в Вашингтоне обеспокоены направлением, которое принимает война в Украине с её эскалацией в последние месяцы.

"Они хотят и, возможно, предлагают России каким-то образом снизить этот уровень эскалации. Собрав всю информацию в кучу, мы можем понять, что этот вопрос там поднимался. Скорее всего, в дальнейшем оно может быть связано с попыткой какой-то новой встречи переговорщиков", — добавил Якубин.

Неожиданный плюс для Киева

Якубин обращает внимание, что для Украины загадочный визит главы ЦРУ может обернуться неожиданным преимуществом. Логика следующая: факт такой реакции означает, что США готовы работать с этими рисками. Американцы четко проинформировали, что видят действия России.

"Другое дело, что Москва может и не изменить свое поведение в отношении тех же стран Балтии. Кроме того, на встрече явно поднимался украинский трек, а также, вероятно, иранский вопрос, который сейчас очень сложно дается Вашингтону.

О прямой торговле — мол, "отдайте Донбасс, а мы не будем трогать другие регионы" — речь не идет, в такой дипломатии это так не работает. А вот об активизации переговорного трека вполне. Не исключено, что есть попытка выйти хотя бы на частичный мораторий по ударам по инфраструктуре и безопасности в Черном море. Но здесь возникает парадокс: видя чувствительную реакцию США, Кремль может использовать это как стимул давить дальше. И главный вопрос сейчас — как будет реагировать Белый дом и готов ли он действовать решительно, если Россия пойдет на дальнейшую эскалацию", — добавил Якубин.

Напомним, ранее мы писали о том, почему шеф ЦРУ летал в Москву и видят ли в Брюсселе шанс на мир.