В Україні пропонують знизити тариф на світло вдвічі для окремої категорії громадян

Пільгову оплату пропонують встановити для житла з електроплитами

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Для мешканців негазифікованих будинків із кухонними електроплитами пропонують встановити тариф на електроенергію у розмірі 50% від базового фіксованого. Пропозиція стосується споживачів, які не можуть використовувати газ для повсякденних потреб.

З відповідною ініціативою виступив Олександр Куліш. Він зареєстрував електронну петицію на сайті уряду, повідомляє "Телеграф".

Для якого житла пропонують пільговий тариф

Пільговий тариф пропонують для багатоквартирних будинків, збудованих без технічної можливості увімкнути їх до газорозподільних мереж. Це, зокрема, багатоповерхівки понад 9 поверхів та новобудови. Пільгу хочуть поширити на житлові будинки, у тому числі готельного типу, та квартири, де в установленому порядку обладнано кухонні електроплити та немає газифікації.

"Ввести пільговий тариф у розмірі 50% від базового фіксованого тарифу на електроенергію для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних в установленому порядку кухонними електроплитами (за відсутності газифікації)", — йдеться у петиції.

Щоб втілити ініціативу у життя, автор просить уряд змінити чинні нормативно-правові акти та постанови, що регулюють тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Також він пропонує визначити місячний обсяг електрики, який можна буде сплачувати за пільговою ставкою.

Чому мешканці негазифікованих будинків просять знизити тариф

Автор ініціативи пояснює, що такі домогосподарства залежать від електрики: воно потрібне для приготування їжі та підігріву води, а нерідко й для опалення. За їхньою оцінкою, після суттєвого зростання тарифів споживачі без альтернативного джерела енергії опинилися у менш вигідному фінансовому становищі, ніж мешканці газифікованих будинків.

"Побутове споживання електроенергії в таких квартирах об’єктивно і вимушено вище у кілька разів порівняно з газифікованими житлами, що створює надмірний фінансовий тиск на бюджети українських сімей, пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб", — зазначають автори петиції.

Автор нагадує і про колишні тарифні пільги для будинків з електроплитами. Тоді знижений тариф діяв обсяг споживання до 250 кВт·ч. За його словами, ці норми скасували, і тепер мешканці житла без газу платять по повній ставці за весь обсяг вимушено спожитої електрики. Запропоноване зниження тарифу вони пов’язують із соціальним захистом населення та підтримкою вразливих груп при оплаті житлово-комунальних послуг.

Повний текст петиції

Повний текст петиції

На момент публікації статті петицію підписали 35 українців. Для її розгляду Кабміном вона має набрати 25 тисяч підписів. До кінця збору підписів залишилось 90 день.

Важливо! Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте це не готове рішення влади чи опитування громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки й не трансформується у реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Детальніше читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні пропонують скасувати нові вимоги щодо відстрочки від мобілізації. Відповідна петиція закликає не приймати законодавчих змін, що ускладнюють отримання відстрочки для сімей людей з інвалідністю.