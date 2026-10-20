На трасі Київ – Одеса горять машини, рух зупинено: як об’їхати (карта)

Попередньо, троє людей загинули, четверо поранені

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20 жовтня на трасі Київ – Одеса біля селища Чабани у Фастівському районі Київської області обмежили рух. Це сталося після атаки російського безпілотника.

Удар припав поряд із дорогою, неподалік одного з торгових центрів. На місці спалахнули автомобілі, працюють оперативні служби.

Де обмежили рух

Обмеження запровадили на ділянці траси Київ – Одеса біля Чабанів, поряд із місцем удару. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі та голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

"На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений", — сказав Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, під удар потрапили мирні люди, які їхали на роботу та у своїх справах. На трасі горять автомобілі, додав він.

"Черговий удар ворога по мирних людей, які просто їхали на роботу, у своїх справах...", – написав Тимур Ткаченко.

На трасі Київ – Одеса біля селища Чабани обмежили рух

Троє загиблих та четверо поранених: попередні дані прокуратури

О 9:53 Київська обласна прокуратура опублікувала попередні дані щодо наслідків атаки. Число постраждалих уточнюється.

"Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення", — повідомила Київська обласна прокуратура.

Ткаченко також повідомив про загиблих та поранених. Більш детальну інформацію він пообіцяв надати пізніше.

"За кожною такою новиною – людські життя, сім’ї та біль", – написав Тимур Ткаченко.

Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення

Прокуратура розслідує військовий злочин

На місці удару працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. За попередніми даними прокуратури, автомобілі спалахнули після того, як ворожий безпілотник потрапив поряд із трасою.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", – повідомила Київська обласна прокуратура.

Автомобілі спалахнули після того, як ворожий безпілотник потрапив поряд з трасою

Як об’їхати

Для об’їзду можна розглянути місцеві дороги через сусідні населені пункти – Юрівку, Гатне чи Хотів. Вибір залежить від напрямку руху.

Для публікації можна сформулювати так:

Як об’їхати перекриту ділянку:

Через Юрівку – місцеві дороги на захід від траси.

Через Гатне – альтернативний варіант руху в районі Чабанів.

Через Хотів – дороги на схід від перекритої ділянки.

Це можливі напрямки за схемою, а не підтверджені об’їзди. Підтвердити, який маршрут офіційно відкритий і в якому стані перебувають місцеві дороги, наразі не вдалося. Після атаки російського безпілотника на місці працюють оперативні служби. Перед поїздкою перевірте актуальну навігацію та вказівки поліції.

Юрівка, Гатне та Хотів на карті

Як повідомляв "Телеграф", під час російської атаки на Київ 19 жовтня під удар потрапив ТРЦ Cosmo Multimall, також відомий як "Космополіт". Він розташований біля станції метро Шулявська. Комплекс отримав пошкодження. Основний удар припав на зовнішні елементи будівлі: частину захисного навісу повністю зруйновано. Це сталося у Києві напередодні атаки безпілотника біля Чабанів. Тому випадок із Cosmo Multimall не описує нинішню подію, а слугує окремим контекстом атак на торгові об’єкти.