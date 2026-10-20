На трассе Киев – Одесса горят машины, движение остановлено: как объехать (карта)

Предварительно, три человека погибли, четверо ранены

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20 октября на трассе Киев – Одесса возле посёлка Чабаны в Фастовском районе Киевской области ограничили движение. Это произошло после атаки российского беспилотника.

Удар пришёлся рядом с дорогой, неподалёку от одного из торговых центров. На месте загорелись автомобили, работают оперативные службы.

Где ограничили движение

Ограничения ввели на участке трассы Киев – Одесса возле Чабанов, рядом с местом удара. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре и глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

"На месте работают все оперативные службы. Движение транспорта ограничено", – сказал Тимур Ткаченко.

По словам Ткаченко, под удар попали мирные люди, которые ехали на работу и по своим делам. На трассе горят автомобили, добавил он.

"Очередной удар врага по мирным людям, которые просто ехали на работу, по своим делам…", – написал Тимур Ткаченко.

На трассе Киев – Одесса возле посёлка Чабаны ограничили движение

Трое погибших и четверо раненых: предварительные данные прокуратуры

В 9:53 Киевская областная прокуратура опубликовала предварительные данные о последствиях атаки. Число пострадавших уточняется.

"Предварительно, три человека погибли, ещё четверо получили ранения", – сообщила Киевская областная прокуратура.

Ткаченко также сообщил о погибших и раненых. Более подробную информацию он пообещал предоставить позднее.

"За каждой такой новостью – человеческие жизни, семьи и боль", – написал Тимур Ткаченко.

Предварительно, три человека погибли, ещё четверо получили ранения

Прокуратура расследует военное преступление

На месте удара работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. По предварительным данным прокуратуры, автомобили загорелись после того, как вражеский беспилотник попал рядом с трассой.

"Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", – сообщила Киевская областная прокуратура.

Автомобили загорелись после того, как вражеский беспилотник попал рядом с трассой

Как объехать

Для объезда можно рассмотреть местные дороги через соседние населённые пункты – Юровку, Гатное или Хотов. Выбор зависит от направления движения.

Для публикации можно сформулировать так:

Как объехать перекрытый участок:

Через Юровку – местные дороги к западу от трассы.

Через Гатное – альтернативный вариант для движения в районе Чабанов.

Через Хотов – дороги восточнее перекрытого участка.

Это возможные направления по схеме, а не подтверждённые объезды. Подтвердить, какой маршрут официально открыт и в каком состоянии находятся местные дороги, сейчас не удалось. После атаки российского беспилотника на месте работают оперативные службы. Перед поездкой проверьте актуальную навигацию и указания полиции.

Юровка, Гатное и Хотов на карте

Как сообщал "Телеграф", во время российской атаки на Киев 19 октября под удар попал ТРЦ Cosmo Multimall, также известный как "Космополит". Он расположен возле станции метро "Шулявская". Комплекс получил повреждения. Основной удар пришёлся на внешние элементы здания: часть защитного навеса полностью разрушена. Это произошло в Киеве накануне атаки беспилотника возле Чабанов. Поэтому случай с Cosmo Multimall не описывает нынешнее происшествие, а служит отдельным контекстом атак на торговые объекты.