"Дика" огида Меланії до Трампа потрапила на відео

Реакцію на поцілунок подружжя висміюють у мережі

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Перша леді США опинилася у центрі уваги через відео, де вона, здається, ухиляється від поцілунку 80-річного чоловіка.

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Як пише Irish Star, у понеділок, 19 жовтня, Дональд та Меланія Трамп були на офіційній церемонії у Білому домі. Вони підписали указ про створення відділу жіночого здоров’я при Національному інституті здоров’я та робочої групи Білого дому з цього питання. Мета ініціативи – покращити медичні дослідження та допомогу жінкам.

Фото: Getty Images

Але обговорюють американці не документ, а короткий момент із трансляції. Журналіст Аарон Рупар виклав це відео у соцмережу X. На ньому видно, як Дональд Трамп нахиляється, щоби поцілувати дружину, але Меланія відвертає голову.

"Меланія Трамп сильно відвертає голову, коли Трамп підходить її поцілувати", — написав Рупар під відео.

Melania Trump turns her head far to the side as Trump moves in for a kiss 😳 https://t.co/A4oBiUZvo5 — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026

Коментатори відразу ж почали обговорювати побачене. Дехто вирішив, що перша леді не захотіла цілувати чоловіка на публіці. Один користувач написав: "Навіть його власна дружина його терпіти не може". Інший погодився: "Вона явно не хотіла його цілувати".

Цей незграбний епізод навіть спонукав користувачів порівняти поцілунок Трампа з дружиною зі сценою з фільму "Чужий", в якій героїня Сігурні Вівер із неприхованою огидою реагує на інопланетну істоту.

Нагадаємо, що останнім часом президент США публічно скаржиться на свою дружину. Раніше ми писали, як Трамп виявив неповагу до Меланії на людях.