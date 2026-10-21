Українець зустрів у лісі червонокнижного хижака. Справжній красень потрапив на відео

Пухнастик вкрай обережний та зазвичай уникає людей

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Українець зустрів у лісі тварину, яку занесено до Червоної книги України. Йому вдалося зняти на відео лісового кота (Felis silvestris).

Відео тварини у соцмережі TikTok опублікував користувач Anatoliy Maha. На кадрах дикий лісовий кіт сидів під деревом посеред лісу, ймовірно, — букового.

Тварина дуже гарна та граційна. Лісовий кіт схожий на свого домашнього родича — масивного звичайного домашнього кота, однак має ряд характерних відмінностей. Самки важать близько 3,5 кг, а самці — до 5 кг.

Лісовий кіт має щільну та густу шерсть, міцніший, ніж у домашнього кота тулуб, коротший і ніби "обрубаний" товстий хвіст із кількома чорними кільцями та темною плямою на кінці.

Шерсть у лісового кота здебільшого сіро-бура з темними смугами на тілі — чіткими, чи розмитими на боках. Вздовж хребта тварини зазвичай проходить чітка чорна смуга.

Лісовий кіт. Фото: Вікіпедія

Цей пухнастик вкрай обережний, переважно він стає активним у сутінках та вночі. Зустріти лісового кота в дикій природі, та ще й вдень — велика рідкість.

Лісовий кіт — хижак, який полює на мишоподібних гризунів (мишей, полівок), рідше на птахів, ящірок та зайченят. З настанням темряви, він нападає на здобич з засідки.

В Україні основна популяція лісового кота мешкає в Карпатах. Також тварина трапляється в лісах західних та центральних областей.

За підрахунками фахівців, в Україні залишилося лише 400–500 лісових котів. Їхня чисельність зменшується через вирубку лісів, втрату природного середовища, пастки, випадкове знищення під час боротьби з бездомними котами.

Як писав "Телеграф", раніше лісового кота також бачили на Одещині. Він зайшов у адаптаційний вольєр в Тарутинському степу.