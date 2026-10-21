Украинец встретил в лесу краснокнижного хищника. Настоящий красавец попал на видео

Пушистик крайне осторожен и обычно избегает людей

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Украинец встретил в лесу животное, которое занесено в Красную книгу Украины. Ему удалось снять на видео лесного кота (Felis silvestris).

Видео животного в соцсети TikTok опубликовал пользователь Anatoliy Maha. На кадрах дикий лесной кот сидел под деревом посреди леса, вероятно, букового.

Животное очень красивое и грациозное. Лесной кот похож на своего домашнего родственника – массивного обычного домашнего кота, однако имеет ряд характерных отличий. Самки весят около 3,5 кг, а самцы – до 5 кг.

У лесного кота более плотная и густая шерсть, его туловище крепче, чем у домашнего кота, более короткий и словно "обрубленный" толстый хвост с несколькими черными кольцами и темным пятном на конце.

Шерсть у лесного кота в основном серо-бурая с темными полосами на теле — четкими или размытыми по бокам. Вдоль хребта животного обычно проходит четкая черная полоса.

Лесной кот. Фото: Википедия

Этот пушистик очень осторожный, преимущественно он становится активным в сумерках и ночью. Встретить лесного кота в дикой природе, да еще и днем, — большая редкость.

Лесной кот — хищник, охотящийся на мышевидных грызунов (мышей, полевок), реже на птиц, ящериц и зайчат. С наступлением темноты он нападает на добычу из засады.

В Украине основная популяция лесного кота обитает в Карпатах. Также животное встречается в лесах западных и центральных областей.

По подсчетам специалистов, в Украине осталось всего 400-500 лесных котов. Их численность уменьшается из-за вырубки лесов, потери природной среды, ловушек, случайного уничтожения во время борьбы с бездомными котами.

Как писал "Телеграф", раньше лесного кота также видели в Одесской области. Он зашел в адаптационный вольер в Тарутинской степи.