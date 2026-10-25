Обстріляні школи й будинки, УЖК, допомога Фінляндії: фото тижня від Яна Доброносова

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Тиждень, що минає запам'ятався українцям низкою драматичних та надихаючих подій. Це були як варварські російські обстріли, так і дипломатичні успіхи у стосунках з партнерами.

"Телеграф" зібрав найкращі фото нашого кореспондента Яна Доброносова за цей період. На світлинах зафіксовані моменти, які найкраще описують тиждень 19-25 жовтня.

В ніч на понеділок, 19 жовтня, Росія завдала балістичних ударів по Києву. Внаслідок атаки, зокрема, була пошкоджена школа у Дніпровському районі.

Внаслідок удару були пошкоджені навчальні класи. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

У пошкодженій школі діти готувались до святкування Геловіну. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вранці, 21 жовтня, російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок у Святошинському районі Києва. Загинуло дві людини, ще двох поранених госпіталізували.

Внаслідок атаки в багатоповерхівці частково зруйновані конструкції відразу кількох квартир. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В ніч на 22 жовтня Київ знову опинився під балістичною атакою Росії. Загинула одна людина, ще десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості, була пошкоджена станція швидкої допомоги та інфраструктура метрополітену.

Рятувальники ДСНС працюють на місці влучання балістики у Києві. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Внаслідок чергового масштабного балістичного обстрілу Росія знищила гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Києві. Торгівельний центр мав загальну площу майже 56 000 кв. м і відкрив свої двері для відвідувачів 3 березня 2018 року.

Зруйнований торгівельний центр на Почайній в Києві. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Проте в цей період відбувались і позитивні події. Зокрема, Жіночий конгрес, під час виступу на якому Нобелівська лауреатка 2022 року Олександра Матвійчук розповіла історію, яка розчулила присутніх до сліз.

Також на цьому тижні президент України Володимир Зеленський відвідав Фінляндію, де зустрівся з премʼєр-міністром країни Петтері Орпо. Сторони обговорили співпрацю між країнами та новий пакет допомоги від Фінляндії.

"Є новий пакет підтримки для України від Фінляндії, і ще додатково – угоди, які додають нам можливостей для співпраці. Сім документів підписані, загальний обсяг сьогоднішніх домовленостей – 300 мільйонів євро. Домовились, що будемо використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії. Домовились про це з Nokia та ICEYE", — розповів Зеленський.

Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають вечірні вулиці в центрі Києва в полоні осіннього туману.